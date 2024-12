Sfumato il Natale, di certo l’armonia dell’atmosfera delle festività è ancora lontana dallo sbiadire; le previsioni di oggi 26 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko tengono conto delle festività in corso e per molti segni la serenità sarà il must delle prossime ore. Il lavoro, in pausa per qualche ora, torna a prendere posto nei pensieri di molti con diversi progetti da concludere prima del nuovo anno e alcune iniziative da portare avanti proprio in vista del futuro. In amore l’atmosfera di queste ore gioca a vostro vantaggio; più spensieratezza, empatia e voglia di lasciarsi andare alle emozioni. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 26 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 26 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Dopo il Natale i pensieri potrebbero tornare quasi con prepotenza; una mente impegnata e confusa non può agire con razionalità, prendetevi ancora un po’ di riposo dagli impegni di lavoro. In amore giornata sostanzialmente tranquilla e all’insegna della condivisione.

TORO: Giornata giusta per ripartire più carichi di prima dopo un Natale vissuto in armonia; sul lavoro tornano le occasioni che stavate aspettando e in amore potrebbero arrivare gli incontri giusti al momento giusto.

GEMELLI: Tutti i pensieri e le progettualità, che si tratti di lavoro o amore, devono da oggi essere incanalate verso il nuovo anno. Nessun cambio rivoluzionario in vista ma decisamente una svolta che può essere dettata solo dalla vostra determinazione.

CANCRO: Stando alle previsioni di oggi 26 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko questo giovedì può essere dedicato alla riflessione, soprattutto in amore; sentimenti poco chiari potrebbero destare particolare confusione. In amore attenzione alla nostalgia, un ricordo del passato potrebbe destabilizzare l’umore.

LEONE: Ancora una pausa dagli impegni di lavoro prima di ripartire con la giusta determinazione; in amore potreste finalmente ritrovare la comprensione nel rapporto di coppia e per i single è forse il caso di concedersi un momento di riflessione.

VERGINE: La salute in questi giorni non può passare in secondo piano; oggi prendetevi cura di voi stessi e attenzione in amore dove delle piccole incomprensioni potrebbero destabilizzare il rapporto.