Oroscopo settimanale di Branko dal 12 al 18 luglio 2024/ Ariete rischia, Cancro super protagonista

Branko torna puntuale con le sue previsioni dell’oroscopo non solo per la giornata di oggi, mercoledì 10 luglio, ma anche per l’intera settimana svelando come andranno i giorni che vanno dal 12 al 18 luglio 2024 per i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro, dei Gemelli, del Cancro, del Leone e della Vergine. Protagonista indiscusso della settimana dal 12 al 18 luglio 2024 sarà, secondo le previsioni dell’oroscopo di Branko, sicuramente il Cancro che, avendo le stelle dalla sua parte, potrà prendersi tutto ciò che desidera in amore, nel lavoro e nelle amicizie ma andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo settimanale di Branko: niente esagerazioni per l’Ariete

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Branko, i nati sotto il segno dell’Ariete si sentiranno liberi, frizzanti e ricchi di energia. Tutte caratteristiche positive se siete single e alla ricerca dell’amore, ma attenzione a non esagerare se siete in coppia perché rischiate di provocare una reazione del partner. Attenzione anche alla situazione economica perché potrebbero esserci delle entrate ma anche delle uscite impreviste.

I nati sotto il segno del Toro, invece, come prevedono le previsioni dell’oroscopo settimanale di Branko, affronteranno una settimana abbastanza nervosa che potrebbe essere scatenata dalla presenza di un figlio o una figlia adolescente o dalla gelosia nei confronti del partner. In queste situazioni è sempre meglio mantenere la calma e non lasciarsi travolgere dalla negatività. In compenso, la situazione finanziaria sorride. Settimana decisamente positiva per i Gemelli a cui è davvero difficile resistere. Attenzione, però, alle persone che vi circondano perchè c’è qualcuno che vi invidia e fa di tutto per intralciare il vostro cammino.

Oroscopo settimanale di Branko: Vergine audace

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Branko, i nati sotto il segno del Cancro non avranno alcun limite e grazie ai favori delle stelle potranno ottenere tutto, sia il cuore della persona di cui sono innamorati che una promozione professionale o la realizzazione di un progetto. Per le persone del segno, inoltre, è il momento di investire, di comprare o di vendere perché tutto andrà a buon fine. Niente da temere anche per i nati sotto il segno del Leone secondo le previsioni di Branko: grazie alla presenza di mercurio e Venere nel segno, arriveranno novità importanti sia negli incontri sentimentali che nelle amicizie. Simpatie utili anche negli affari dove riuscirete anche a portare avanti nuove idee e progetti.

Cosa prevede, infine, l’oroscopo di Branko per i nati sotto il segno della Vergine? Una settimana in cui sarà necessario concentrarvi sugli affari per ricevere la risposta che aspettate. Novità anche in amore dove, nonostante la timidezza, grazie a §Marte, troverete il coraggio per farvi avanti anche grazie all’autostima raggiunta per una perfetta forma fisica.











