L’oroscopo settimanale dell’astrologa Ginny svela quali saranno i segni più fortunati e quali invece meno nei prossimi giorni con le previsioni da lunedì 19 a domenica 25 agosto 2024. Tanto amore per i segni di terra come Toro e Vergine ma dubbi e incertezze ai segni fissi per colpa di Mercurio retrogrado in Leone. Vediamo nel dettaglio cosa dicono le Stelle e cosa prevedono gli Astri.

ARIETE: Tra i segni più fortunati, al terzo posto in questa speciale classifica, i nati sotto questo segno grazie alla Luna piena avranno un’occasione in più per uscire dagli schemi, parcheggiare fuori dalle strisce, cantare a squarciagola anche senza sapere le parole. Insomma, tu non hai alcuna intenzione di restare educato e a modino ma piuttosto, qualsiasi sia la tua compagnia, esagerare come stile di vita.

TORO: Secondo l’oroscopo settimanale sei al quarto posto per fortuna e amore. A parte lunedì che per colpa della Luna piena ti dà parecchio fastidio sarete morbidi come uno scoglio appuntito, per il resto della settimana potranno continuare a contare su di te il merito è del pianeta dell’amore così tanto a tuo favore che ne elargisci in abbondanza a tutti.

GEMELLI: Non particolarmente fortunati vi trovate al 9° posto Marte e Giove sono nel tuo segno zodiacale e pure la Luna piena sembra darti quell’energia sfacciata che ti fa piacere. Le tenerezze però sembrano essere tutte su un altro pianeta e la sicurezza in te stesso è solo apparente

CANCRO: Sei al secondo posto in questa speciale classifica anche se per colpa di Marte sarai disponibile al dialogo come il cartello “non funziona il pos“ nell’unico bar della spiaggia. Però non importa Cancro perché tu saprai farci girare la testa a suon di coccole, baci, grandi dichiarazioni d’amore incurante delle temperature metereologiche e bollentissime.

LEONE: Secondo l’oroscopo settimanale segno non particolarmente al Top. Hai come l’impressione che qualcuno osi sfidarti qui, guardarti negli occhi dritto e infuocato e permettersi di criticarti. Probabilmente è tutto soltanto nella tua testa e si chiamano paranoie ma tu non sai proprio come zittirle.

VERGINE: Purtroppo tra i segni flop al 10° posto, il segno non gode del favore degli astri particolarmente. La sicurezza in quello che dici e che fai è talmente superficiale che potrebbe essere paragonata allo strato di cioccolato che ricopre la parte più morbida del magnum e potresti uscirne giocando bene le tue carte.