L’oroscopo settimanale e per Natale di Simon and the Stars svela che cosa dicono le Stelle per tutti i dodici segni dello Zodiaco per la settimana delle Feste Natalizie che va dal 23 al 29 dicembre 2024. Quali segni saranno particolarmente fortunati in amore e quali invece potranno sperare in anno nuovo brillante per il lavoro? E tra consigli, indicazioni e buoni propositivi vediamo le previsioni da Bilancia a Pesci per la settimana dal 23 al 29 dicembre 2024.

Oroscopo anno 2025 di Paolo Fox, previsioni mese per mese/ Da Ariete a Vergine, segni fortunati: Toro trionfa

Oroscopo settimanale e per Natale di Simon and the Stars: previsioni fino al 29 dicembre 2024

BILANCIA: Giornate giuste per rivedere certe collaborazioni, riorganizzarsi diversamente oppure cambiare sede, ufficio o team del lavoro soprattutto se lavoratori dipendenti, nella settimana di Natale però è il caso di staccare la spina almeno per un po’. In amore, invece, sei particolarmente fortunato perché non avrai mai la Luna contraria e soprattutto lunedì 23 e martedì 24 dicembre ti sentirai vivo.

Oroscopo settimanale e per Natale di Simon and the Stars, 23-29 dicembre 2024/ Previsioni da Ariete a Vergine

SCORPIONE: Stando all’oroscopo settimanale e di Natale di Simon and the Stars svela che non è la settimana giusta per imbarcarsi in imprese ardue in quanto manca la concentrazione necessario per fare valutazioni e ragionamenti. In amore ultime settimane problematiche poi superata la fine dell’anno tutto scorrerà più tranquillo, per i single la giornata di Santo Stefano è perfetta incontrare e coinvolgere nuove persone.

SAGITTARIO: Giornate movimentate sul lavoro, Mercurio fino agli inizi di Gennaio movimenta ancora gli affari sul lavoro anche se si tratta semplicemente di avanzare una richiesta in azienda o di mettere in campo un’idea. Mercurio e Venere in buon aspetto favoriscono delle giornate in armonia con le persone che si amano.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 23 dicembre 2024/ Momenti interessanti per Acquario e Capricorno

Simon and the Stars, oroscopo settimanale dal 23 al 29 dicembre: previsioni ultimi segni

CAPRICORNO: Novità nell’aria ma ancora da valutare fino in fondo, intanto è possibile godersi il buon trend delle Stelle, ti consiglio solo di non sfatare nelle giornate di inizio settimana. In amore invece le giornate intorno al 23 dicembre sembrano fatte apposta per provocare qualche battibecco, rimanda alla prossima settimana qualsiasi decisione.

ACQUARIO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale e per Natale di Simon and the Stars fino al 29 dicembre 2024 le stelle prevedono che dopo settimane stressanti e pesanti tornerà il sereno e si possono programmare situazione e progetti in vista del nuovo anno. Per quanto riguarda i sentimenti, particolarmente ricche di emozioni le giornate di inizio e fine settimana.

PESCI: Stai uscendo da un periodo di forte crisi, c’è un novilunio alla fine di dicembre che ti aiuta a ricostruire ed avere maggiore chiarezza sugli obbiettivi da raggiungere, venerdì 27 dicembre fai attenzione alle spese. In amore invece bellissimo il cielo dei single, la prossima settimana Venere torna nel segno a scaldare i vostri cuori.