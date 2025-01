Nuovi giorni da scoprire e da vivere al massimo ma chi ben comincia e già a metà dell’opera; per l’appunto, si parte subito con le previsioni di Simon and the stars – intervenuto a Citofonare Rai2 – per l’Oroscopo settimanale Gemelli 13-19 gennaio 2025. Un focus diverso su amore, lavoro e soldi al fine di prendere spunto dal parere delle stelle e affrontare al meglio le piccole o grandi sfide previste dalla settimana.

Oroscopo settimanale Sagittario, previsioni Simon and the stars 13-19 gennaio 2025/ Amore, lavoro e soldi

Posizione numero 9 in classifica, male ma non malissimo; l’Oroscopo settimanale Gemelli 13-19 gennaio 2025 secondo le previsioni di Simon and the stars non è proprio come molti lo immaginavano ma forse può dettare le linee guida per procedere al meglio dai giorni a seguire. Sono i rapporti interpersonali a prendersi la scena, le incomprensioni che riguardano gli affetti e soprattutto alcune parole celate che forse sarebbe il caso di tirare fuori.

Oroscopo settimanale Leone, previsioni Simon and the stars 13-19 gennaio 2025/ Amore, lavoro e soldi

Previsioni Simon and the stars, Oroscopo settimanale Gemelli 13-19 gennaio 2025: rimuginare non è un’opzione

Siete tendenzialmente il segno della comunicazione, abili nell’arte oratoria; eppure qualcosa sembra essersi inceppato nell’ultimo periodo e il rischio è quello di rimuginare senza buon fine alimentando così questioni tese. Stando all’Oroscopo settimanale Gemelli 13-19 gennaio 2025 secondo le previsioni di Simon and the stars bisogna superare questo blocco dimostrando il coraggio di liberarsi di pensieri e parole che per troppo tempo avete forse covato.

L’imprevisto a volte spaventa ma in realtà i prospetti sono tutt’altro che negativi. L’Oroscopo settimanale Gemelli 13-19 gennaio 2025 secondo le previsioni di Simon and the stars raccontano di risposte che potrebbero sorprendervi in senso positivo, quindi, è proprio il caso di lasciarsi andare.

Oroscopo settimanale Acquario, previsioni Simon and the stars 13-19 gennaio 2025/ Amore, lavoro e soldi