L’estate entra nel vivo ma non prima di scoprire cosa ci aspetta con le previsioni di Branko per L’Oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto 2024. Ogni giorno può essere quello giusto per concludere un affare e dare l’impulso giusto al lavoro. Ma l’amore non è la cornice, primeggia; ci saranno novità o i dissidi sentimentali avranno la meglio? Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di Branko per l’Oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto 2024.

Le previsioni di Branko per l’Oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto 2024: i primi sei segni dello Zodiaco

ARIETE: amore e divertimento viaggiano all’unisono in questo primo assaggio del mese più caldo dell’anno. Favorevoli Giove e Venere nel segno che propiziano sia i flirt per i single che la stabilità di coppia. Ottime energie anche sul fronte lavorativo.

TORO: L’amore è sempre centrale quando si tratta dei nati sotto questo segno ma attenzione alla troppa gelosia che in questi giorni potrebbe guastare l’armonia. Momento positivo per le finanze e per i più curiosi sono previste novità in ambito lavorativo.

GEMELLI: Il mantra di questa estate deve essere la spensieratezza e una buona dose di gioia; diverse congiunzioni astrali rendono propizio il periodo dal punto di vista sentimentale. Al contempo, forse è giunto il momento di prendersi una pausa dalla routine lavorativa per riprendere al meglio dopo del meritato relax.

CANCRO: Vecchi rapporti che sembravano logori o sopiti potrebbero vivere di nuova linfa proprio in questa settimana. Ottime notizie anche sul fronte finanziario e per i single tornano prorompenti le opportunità e gli incontri.

LEONE: Stando alle previsioni di Branko per l’Oroscopo settimanale i prossimi giorni potrebbero essere leggermente a rilento ma presto troverete la giusta chiave di volta per rovesciare le sorti sia in ambito lavorativo che sentimentale. Soprattutto sul fronte professionale gli affari potrebbero ricevere una spinta poderosa.

VERGINE: Inizia a farsi sentire una leggera ansia frutto della stanchezza accumulata in questi giorni; sarà Mercurio a darvi un supporto nevralgico soprattutto in chiave lavorativa dove potreste notare un’efficienza quasi inedita rispetto al passato.