L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti è tratto dal suo profilo social ufficiale. ‘L’oroscopetto’ del noto astrologo svela che cosa succederà a tutti i segni dello Zodiaco rivelando che mercoledì 20 Plutone tornerà definitivamente in Acquario mentre Giovedì il Sole entrerà in Sagittario e ciò avrà ripercussione su tutti i segni. Ed a proposito di segni ci saranno alcuni che avranno sette giorni particolarmente fortunati sia dal punto di vista lavorativo che in amore mentre altri dovranno agire con cautela. Vediamo di seguito le previsioni della settimana da Bilancia a Pesci dal 18 al 24 novembre 2024.

BILANCIA: Fate i bravi, Venere in Capricorno suscita ribellione verso ciò che limita la libertà soprattutto nei confronti di chi vuole limitare e condizionare il desiderio di felicità, nel lavoro il Sole dal Sagittario smuove di tutto e di più e aiuta a svoltare.

SCORPIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale, Venere in Capricorno ti invita a divertirti con chi ti fa stare bene e aiuta ad addolcire la pillola laddove ci sono musi lunghi, nel lavoro hai il permesso di rilanciare nuove strategie con risultati concreti e di trattare per avere in miglior riscontro economico.

SAGITTARIO: Il ritorno del Sole nella posizione che aveva quando sei nato ti ricarica le pile e spinge verso la realizzazione, in amore bisogna rinnovare tutto per ottenere di più o per cercare di meglio.

CAPRICORNO: Grazie a Venere che risplende nel tuo segno sarà impossibile resisterti, l’alchimia nella coppia ha voglia di rinnovarsi nell’intrigante gioco della seduzione! Nel frattempo ci sono importanti appuntamenti di lavoro che possono aprire le porte giuste.

ACQUARIO: L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti svela che il Sole ti aiuterà a revisionare i rapporti e le relazione e ti darà una mano a uscire dalle strette regalandoti anche una rinnovata fiducia nel domani. Non sputare fuoco da mercoledì pomeriggio a tutto venerdì.

PESCI: Venere in Capricorno farà di tutto per far ringiovanire le emozioni del cuore e ti aiuta a svecchiare quei rapporti che ne hanno bisogno, nel lavoro ci sono incontri con chi può sciogliere i problemi e incontri con chi ti può aiutare a svoltare.