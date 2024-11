L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti come sempre è tratto dal suo profilo Instagram ufficiale. Il noto astrologo come sempre ha fornito del sue previsioni per tutta la settimana soffermandosi soprattutto su amore e lavoro, su quali sono i segni particolarmente fortunati e quali invece quelli che dovranno muoversi con cautela, chi sarà baciato da Cupido e chi dalla Dea Bendata e chi ancora potrà sfruttare le Stelle per migliorare la propria posizione lavorativa. Vediamo dunque le previsioni della settimana da Ariete a Vergine nel dettaglio.

ARIETE: Venere in Capricorno sposta l’attenzione sulla realizzazione nel lavoro…anche se in amore avrai tempo per recuperare con gli interessi! La Luna Piena in Toro può sbloccare un problema o una questione di soldi.

TORO: L’oroscopo settimanale rivela che Venere in Capricorno è un portento per favorire l’amore…ma non può far miracoli laddove il rapporto non ha voglia di migliorare! Nel lavoro la Luna che si fa piena nel tuo segno da una mano per svoltare.

GEMELLI: Le Stelle dannò il via ad una fase di ‘rigenerazione’ che può aiutarti a far ringiovanire il rapporto di coppia o smascherare chi ti racconta bugie! Nel lavoro bisogna rallentare un po’ per avere una migliore visuale e per non inciampare in proposte e collaborazioni sbagliate.

CANCRO: Mentre Venere in Capricorno vuole sapere se il tuo rapporto funziona, può funzionare ancora o non funziona più…La Luna Piena in Toro può aiutarti a trovare gli agganci giusti nel lavoro.

LEONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale fino al 17 novembre 2024 svela che le Stelle vi possono aiutare a svoltare soprattutto se non vi sentite appagati e realizzati! La Luna Piena in Toro vi dà una mano per spezzare il sortilegio delle paturnie e delle delusioni che vi legano al passato.

VERGINE: Venere in Capricorno si attiva per ricaricare l’autostima, risvegliare l’eros e spazzare via le paturnie ma non può far miracoli laddove il rapporto è scaduto, la Luna Piena in Toro punta i riflettori sul lavoro per farlo brillare di conferme, gratificazioni e fortuna.