Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: le previsioni dall’8 al 14 dicembre 2024

Cosa rivela l’Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, relativo ai giorni che vanno dall’8 al 14 dicembre 2024, e cosa dovranno aspettarsi i 12 segni zodiacali? Nelle previsioni del noto astrologo, disponibili nel nuovo numero del settimanale Oggi in edicola, il focus è come sempre sulle questioni lavorative e sentimentali, sviscerando ogni segno e analizzandolo nel dettaglio. Di seguito le previsioni dell’Oroscopo settimanale Mauro Perfetti per la prima metà dello Zodiaco, che va dall’Ariete alla Vergine.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: Cancro ritrova il feeling di coppia

ARIETE: Inizierete a ricevere sostegno da Venere: in amore rinascono passione e complicità col partner, dal quale ritroverete sostegno, si azzereranno problemi e incompatibilità e per i single si prospettano conquiste in amore (e anche tra le amicizie). Sul lavoro volete mettervi in gioco con grande entusiasmo, ma meglio agire con cautela.

TORO: Con Venere in Acquario l’amore è ballerino: siate meno respingenti e appiccicosi per non risultare antipatici a chi vi sta accanto; per i single infatuazioni in arrivo, ma occorre prudenza. Al primo posto per voi ci sono lavoro e comparto economico, meglio però rimandare decisioni e investimenti ad un momento successivo.

GEMELLI: Con Venere in Acquario e la Luna Piena nel vostro segno nel weekend, l’amore migliora e sarete stimolati a concludere questioni intricate a livello sentimentale e lavorativo; in arrivo importanti proposte professionali ma, prima di dare un giudizio affrettato, valutate tutti gli aspetti positivi e negativi.

CANCRO: Rinnovata alchimia di coppia grazie alle Stelle, ma avrete anche l’occasione di fare i conti con le vostre fragilità che non vi rendono appagati in amore né corrisposti al modo giusto. Proposte e novità allettanti a lavoro, che potrebbero garantirvi migliori guadagni in futuro, ma non abbiate fretta e valutate tutto con calma.

LEONE: Saranno giorni importanti per scoprire le migliori qualità che un rapporto speciale dovrebbe avere e, grazie a Venere in Acquario, avrete maggiori chiarimenti su ciò che desiderate o meno. A lavoro volete mettervi in gioco ma meglio agire con cautela e attendere: qualcuno potrebbe infatti rubarvi le vostre idee e i vostri migliori progetti.

VERGINE: Possibili tensioni nei prossimi giorni non solo in amore e in famiglia, ma anche sul lavoro: avrete però l’occasione di far luce sui vostri rapporti, accantonando quelli che non hanno margini di miglioramento e rafforzando quelli ormai stabili. Sul lavoro, meglio evitare per ora accordi o possibili investimenti.