Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: le previsioni dal 15 al 21 settembre 2024

Cosa raccontano le stelle per i nostri segni zodiacali secondo l’Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, per i giorni che vanno dal 15 al 21 settembre 2024? Le previsioni del noto astrologo, disponibili sul settimanale Oggi nel nuovo numero in edicola, si focalizzano come sempre sulla sfera sentimentale, lavorativa e personale dei 12 segni del nostro Zodiaco, analizzati nel dettaglio uno ad uno. Scopriamo ora insieme l’Oroscopo settimanale Mauro Perfetti per i primi 6 segni, dall’Ariete alla Vergine.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: Leone in ripresa, Vergine fanno chiarezza

Di seguito le previsioni dell’Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, per i segni che vanno dall’Ariete alla Vergine e relativi al periodo 15-21 settembre 2024:

ARIETE: Cambiamenti importanti in vista e, in amore, grazie alle Stelle troverete miglior complicità con partner e affetti; per chi è single o si è da poco lasciato, arriverà l’incontro giusto. Sul fronte professionale partirete al ralenti ma, dopo una fase di ridefinizione del lavoro, otterrete consensi.

TORO: Migliorerete i rapporti e il vostro stile di vita ed è il momento ideale per puntare al vostro benessere, a una dieta o alla palestra. Grazie all’eclissi parziale della Luna Piena, arriverete a compiere decisioni importanti a lavoro e coglierete le migliori proposte per i progetti o il team.

GEMELLI: Con l’eclissi parziale della Luna scoprirete qual è il settore ideale in cui battervi per ricevere appagamento in amore e a lavoro. Si riaccende l’alchimia di coppia, così come potenzialità e autostima personale, occhio però a non rimanere ancorati ad un brutto ricordo legato al vostro passato.

CANCRO: Farete luce sui vostri rapporti e, grazie all’eclissi parziale della Luna Piena, otterrete le risposte che cercate e scaccerete le insicurezze. Per i single potrebbero arrivare sorprese in amicizia; a livello lavorativo, invece, vi farete guidare dal vostro talento e dalle vostre intuizioni e oserete di più.

LEONE: Ritroverete la vostra autostima e guarderete al futuro con maggior fiducia, e anche l’alchimia di coppia sarà ripagata; i vostri affetti saranno vostri alleati per nuovi progetti, mentre sono previsti incontri spiazzanti per i single. Non mancheranno fortuna e soldi nei giorni più fortunati.

VERGINE: Grazie all’eclissi parziale della Luna Piena farete chiarezza in voi e nei vostri rapporti, soprattutto se siete convinti che stia filando tutto liscio quando invece c’è qualcosa da sistemare; rafforzerete i legami più solidi e per i single potrebbe arrivare un incontro nel weekend, mentre a lavoro troverete le soluzioni ai problemi e nuove opportunità.