Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025: le previsioni per gli ultimi sei segni zodiacali

Dopo le previsioni dell’oroscopo settimanale per i primi sei segni zodiacali, valido dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025, arriva l’appuntamento anche con le previsioni per gli ultimi sei segni. Paolo Fox, così, non risparmia consigli ai nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci svelando l’andamento delle stelle che svelano cosa potrebbe accadere nei vari ambiti della vita come amore e lavoro. Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025: sorprese inattese per lo Scorpione

La fortuna è decisamente dalla parte della Bilancia nella settimana che va dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox. Nonostante, tutto, però, attenzione alle finanze e occhio alle spese che potrebbero riservarti qualche sorpresa non totalmente positiva. alti e bassi in amore, ma nulla di drammatico e che non possa essere risolto. I nati sotto il segno dello Scorpione, invece, potrebbero ritrovarsi fuori dalla zona di comfort. L’amore, tuttavia, potrebbe riservarvi qualche sorpresa mentre sul lavoro le cose potrebbero procedere più lentamente. La fortuna, la prossima settimana, non è totalmente dalla vostra parte: attenzione, quindi, a non prendere decisioni azzardate.

Alti e bassi anche per il Sagittario nella settimana che va dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025. Qualche nuvola in amore potrebbe far sorgere delle discussioni che, però, riuscirai a risolvere grazie alle tue doti. Situazione stabile, invece, sul lavoro dove potrebbe esserci anche una svolta inaspettata e positiva. Attenzione ai piccoli segnali intorno a te che potrebbero indicare che la fortuna è dalla tua parte.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025: nuvole sul lavoro per il Capricorno

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, i giorni che vanno dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 non promettono nulla di eclatante per i nati sotto il segno del Capricorno che potrebbero ritrovarsi a dover affrontare qualche problema sul lavoro. Tuttavia, la creatività non manca e sarà importante sfruttarla per nuovi progetti. Qualche tensione anche in amore: per evitare discussioni, sarà importante parlare con il partner.

La settimana potrebbe richiedere all’Acquario un po’ di pazienza in più. In amore potrebbe sorgere qualche difficoltà ma la creatività ti aiuterà a risolvere tutti i problemi. La carriera, per il momento, è stabile così come le finanze. Infine, i nati sotto il segno dei Pesci affronteranno vari alti e bassi. Sarà importante trovare il momento giusto per ricaricarsi e di fronte ad imprevisti vari, sarà necessario essere particolarmente prudenti. In amore, lasciatevi andare e godetevi il momento mentre sul lavoro ci sarà la possibilità di dimostrare il proprio valore.