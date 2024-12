Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025: cosa prevedono le stelle

Come sarà la prima settimana del nuovo anno per i segni zodiacali? A svelare l’andamento delle stelle, come sempre, è Paolo Fox che, anche questa settimana, torna con le previsioni per i primi sei segni zodiacali dando consigli su come affrontare gli ultimi giorni del 2024 e i primi cinque del 2025. Cosa attende, dunque, i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Andiamo a scoprire tutte le previsioni per la settimana che va dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025: qualche sfida professionale per l’Ariete

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, nella settimana che va dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025, i nati sotto il segno dell’Ariete potrebbero essere attesi da qualche sfida professionale. L’energia potrebbe non essere al top ma l’intuizione vi aiuterà anche a risolvere sfide difficili. Nel complesso, la fortuna, in questa settimana, non è dalla vostra parte. Sfide anche per i nati sotto il segno del Toro che, nel lavoro, metteranno alla prova la vostra pazienza e la vostra creatività. In amore, siete spinti a percorrere nuove direzioni, ma il portafoglio vi spinge a restare con i piedi per terra. In questo periodo, meglio non contare sulla fortuna anche se l’energia è dalla vostra parte e vi spinge ad affrontare tutto con determinazione.

Gli ultimi giorni del 2024 e i primi giorni del nuovo anno, secondo le previsioni di Paolo Fox, sembrerebbero essere un po’ caotici per i nati sotto il segno dei Gemelli che dovranno fare particolarmente attenzione alla situazione finanziaria evitando spese inutili. Sul lavoro, nonostante il momento d’incertezza, tutto si sistemerà il prima possibile.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025: momento top per il Cancro

Settimana decisamente positiva quella che va dal 30 dicembre al 5 gennaio 2025 per i nati sotto il segno del Cancro che, secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, potranno sorridere sia in amore che sul lavoro. Nonostante le stelle siano dalla vostra parte, tuttavia, sarà opportuno fare attenzione alla situazione finanziaria che potrebbe crearvi qualche grattacapo a causa di imprevisti. L’energia, tuttavia, è dalla vostra parte e vi aiuterà a risolvere qualsiasi situazione.

Nuove ed emozionanti esperienze per i nati sotto il segno del Leone a cui la fortuna sorride in ogni ambito anche se in amore potrebbe sorgere qualche ostacolo che, tuttavia, sarà facilmente superabile. Attenzione, però, alle finanze e alle piccole spese che potreste ritrovarvi ad affrontare. Settimana traballante, infine, per la Vergine che, in amore, potrebbe ritrovarsi sulle montagne russe mentre sul lavoro la situazione è sicuramente più equilibrata. L’energia, nel complesso, è al top e ti aiuterà ad affrontare anche nuove sfide.