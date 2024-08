Oroscopo settimanale di Paolo Fox: le previsioni per gli ultimi sei segni dello zodiaco

Quali sono le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per questa settimana appena iniziata? Ecco cosa prevede l’astrologo per gli ultimi sei segni dello zodiaco (qui trovate i primi sei).

BILANCIA: Questo segno zodiacale vive un periodo di grande equilibrio ma anche di scelte. Le relazioni interpersonali sono favorite e potresti conoscere persone interessanti. Sul lavoro, si aprono nuove opportunità e così alcune richieste potranno essere finalmente esaudite.

SCORPIONE: Secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox, questo segno, nei prossimi giorni, è particolarmente passionale e magnetico. In amore, gli incontri sono interessanti e ci si avvicina ad un periodo migliore anche per le coppie di lunga data. Sul lavoro c’è qualche pensiero per chi ha ricevuto incarichi importanti. I vantaggi arriveranno anche se con un po’ di fatica.

SAGITTARIO: Questo segno ha voglia di viaggiare e di scoprire nuovi orizzonti. La tua curiosità è insaziabile e ti porta a vivere esperienze indimenticabili. Sul lavoro, avrete bisogno di aiuto ma andrete poi avanti alla grande. Qualche reticenza inutile per l’amore, che dovete cercare di abbandonare.

Le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per Capricorno, Acquario e Pesci

Completiamo l’Oroscopo settimanale di Paolo Fox con le previsioni per i segni Capricorno, Acquario e Pesci.

CAPRICORNO: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, questo segno avrà la possibilità di crescere e valutare nuove esperienze in campo amoroso. Le novità non mancano anche nl lavoro, ma bisognerà fare colloqui per studiare poi nuovi progetti. Attenzione alle spese: non fatene di superiori alle vostre possibilità

ACQUARIO: In amore, le uniche incertezze possono nascere nei primi giorni di questa settimana a causa di alcuni battibecchi, comunque risolvibili. Nuovi accordi, affitti o contratti possibili in questi giorni. La forma fisica migliora.

PESCI: Concludiamo le previsioni settimanali dell’Oroscopo di Paolo Fox con questo segno che ha affrontato momenti complicati negli ultimi giorni. In amore manca ancora qualcosa, ma domenica sarà una giornata buona per esprimere osservazioni e richieste. Nel lavoro arriveranno impegni importanti per l’autunno.