Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per la prossima settimana

Quali sono le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per questa settimana appena iniziata e l’inizio della prossima? L’astrologo ci svela cosa riserva l’universo ai dodici segni zodiacali in questa settimana centrale di agosto, partendo dai primi sei. Preparati a vivere giorni intensi, ricchi di sorprese e di cambiamenti.

ARIETE: Questo segno zodiacale si trova in un periodo di grande vitalità e anche perfetto per apportare cambiamenti. Le energie sono alte e favoriscono nuovi inizi e progetti ambiziosi, ma non bisogna strafare, soprattutto al lavoro. L’amore vive un momento magico: voglia di amare in recupero!

TORO: Le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox svelano che il Toro potrebbe sentirsi un po’ più introverso del solito. È il momento di dedicarsi alla cura di sé e di riflettere sui propri obiettivi in vista di settembre. In amore, la stabilità è fondamentale ed è ciò che state cercando in questo momento della vostra vita.

GEMELLI: La prime parte della settimana scorre tranquilla, ma nella seconda dovrete affrontare un confronto che non può essere rimandato. Ottime notizie arrivano dal lavoro, dove potresti ricevere un riconoscimento importante. Andate però cauti nel prendere decisioni importanti. In amore, è tempo di vivere emozioni intense, soprattutto per chi è ancora single.

Previsioni Oroscopo Paolo Fox per Cancro, Leone e Vergine

L’Oroscopo settimanale di Paolo Fox continua con le previsioni per i segni Cancro, Leone e Vergine.

CANCRO: Secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox della settimana, questo segno si mostrerà più determinato del solito. C’è però della tensione nervosa che può provocare disturbi, quindi attenzione. Sul lavoro, bisognerà prepararsi per un settembre carico di responsabilità e impegni. Gli amori, invece, vanno verificati,

LEONE: è questo il segno protagonista indiscusso della settimana secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. La tua personalità magnetica attira l’attenzione di tutti. Sul lavoro, potresti ricevere una proposta interessante, in generale molti buoni propositi in arrivo.

VERGINE: bisognerà che siate riflessivi e pazienti questa settimana, soprattutto nella sfera amorosa. È il momento di organizzare al meglio i tuoi progetti, anche perché sono in arrivo delle novità. Bisognerà agire quando si presenterà l’occasione di effettuare una trasformazione. In miglioramento il benessere.