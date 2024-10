Oroscopo settimanale Simon and the stars: cosa prevedono le stelle dal 21 al 27 ottobre 2024

Come ogni fine settimana, torna l’appuntamento con l’oroscopo settimanale di Simon and the stars che, per i giorni che vanno dal 21 al 27 ottobre 2024, prevede delle situazioni particolarmente interessanti perché mercoledì 23 ottobre, il Sole lascia la Bilancia ed entra in Scorpione. Cosa accadrà, dunque, per i nati sotto il segno dell‘Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Andiamo a scoprire tutte le previsioni da Ariete a Vergine.

Oroscopo settimanale Simon and the stars 21-27 ottobre 2024: ripartenza per l’Ariete

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale Simon and the stars, per i nati sotto il segno dell’Ariete è arrivato il momento di ripartire e alzare la china. Chi sta portando avanti un affare o una trattativa può finalmente vedere la situazione sbloccarsi. L’Ariete, in particolare, sente il bisogno di indipendenza sia dal punto di vista professionale che economico e finanziario. Anche per i più giovani c’è la possibilità di avere più indipendenza dalla famiglia a patto che si abbia un buon lavoro. In amore, le stelle permettono di ritrovare la complicità con il partner anche se le discussioni non si cancellano con un colpo di spugna. Per le storie nate da poco, invece, tutto procede a gonfie vele.

Cielo mutevole per il Toro in questa settimana di ottobre. I nati del segno, soprattutto quelli che svolgono un’attività indipendente perché possono muoversi su più fronti. C’è voglia di cambiamento nella vita del Toro, sia nella sfera professionale che sentimentale, ma non si sa se si tratta di un passeggero senso di ribellione, o di una reale necessità. Per i liberi professionisti sono previste revisioni nelle collaborazioni mentre per i lavorati dipendenti nell’aria ci sono dei cambiamenti. Periodo sorprendente, inoltre, anche in amore. Le coppie potrebbero pensare di concretizzare un progetto come la convivenza o il matrimonio. Per quanto riguarda le coppie in crisi, invece, solo chi è realmente deciso, può mettere fine alla relazione. Per i nati sotto il segno dei Gemelli, invece, è il momento di agire per convincere un referente per chiudere un accordo/trattativa. Senti che è arrivato il momento di essere valorizzato ed è naturale guardare altrove se non si ottiene, al momento, quello che si desidera. In amore è arrivato il momento di fare chiarezza su tutte quelle relazioni che vengono ancora considerate amichevoli, ma che in realtà, non hanno nulla dell’amicizia. Weekend dedicato al relax con qualche occasione da cogliere al volo per i single.

Oroscopo settimanale Simon and the stars 21-27 ottobre 2024: Cancro pronto alle sfide

I nati sotto il segno del Cancro, secondo l’oroscopo settimanale Simon and the stars, sono pronti ad affrontare qualsiasi sfida. L’inizio della prossima settimana può dare la svolta anche per risolvere piccole problematiche economiche. Inoltre, il cielo prevede l’arrivo di novità e occasioni professionali che potranno portare a qualcosa di importante solo se si insiste e non ci si ferma al primo ostacolo. In amore, chi da poco ha fatto un nuovo incontro continuerà a vivere le emozioni perché si ha voglia di amare. Chi è reduce da una separazione, troverà un nuovo amore.

Qualche piccolo problema professionale per i nati sotto il segno del Leone che, però, hanno tutte le carte in regola per affrontare e risolvere tutto. Attenzione, tuttavia, alla sfera economica dove sarà necessario fare due conti e capire come gestire la situazione finanziaria. Dopo un periodo di tensioni in coppia, finalmente l’amore torna a sorridere. Per ritrovare l’armonia con il partner sei capace anche di metterti in discussione. L’amore torna vivo anche per i single alla ricerca dell’anima gemella. Infine, per quanto riguarda i nati sotto il segno della Vergine, l’oroscopo settimanale prevede la voglia di cambiare qualche aspetto sul lavoro. Chi, ad esempio, aveva pensato di troncare un rapporto lavorativo o di concretizzare una determinata idea, potrebbe essere costretto a ripensarci. I nati del segno, inoltre, in questa settimana, tenderanno a mettere da parte l’amore dando la precedenza al lavoro. Tuttavia, i single dovrebbero comunque guardarsi intorno mentre le coppie in bilico devono fare attenzione alla giornata di domenica ottobre.