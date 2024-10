L’oroscopo settimanale di Simon and the stars da lunedì 14 a domenica 20 ottobre 2024 rivela cosa dicono gli Astri e le Stelle soprattutto su amore e lavoro. Venere lascia la Bilancia per entrare in Scorpione mentre Mercurio a sua volta lascia lo Scorpione per passare in Sagittario e tale transito avrà effetto anche negli altri pianeti. Nel frattempo a partire da mercoledì 16 ottobre la Luna Piena in Ariete significa che inizierà ad esserci uno spiraglio di luce in fondo al tunnel. Vediamo, dunque, nel dettaglio le previsioni della settimana del noto astrologo per i segni da Ariete a Vergine.

Oroscopo settimanale di Simon and the Stars dal 14 al 20 ottobre 2024: per Ariete migliora l’amore

ARIETE: Svolta sul lavoro e nella carriera con un cielo ottimo che favorisce ottimi affari e buoni accordi per ottenere un avanzamento. Grazie a Venere anche l’amore va a gonfie vele e dopo le discussioni affrontate di recente con il partener si troverà un punto di incontro.

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale del noto astrologo fase di transizione sul lavoro ed alcuni sono pronti ad accogliere una sfida professionale mentre altri dovranno prendere una decisioni importante. In amore Venere non rema più contro e se la relazione è forte merita che si metta da parte l’orgoglio per riprovare.

GEMELLI: Nella sfera professionale hai Giove al tuo fianco che lavoro alacremente per portare avanti novità e cambiamenti soprattutto nella sfera professionale e qualcuno sta pensando di rivalutare tutto. In amore tra mercoledì 16 e venerdì 18 la Luna piena aiuterà a fare chiarezza definendo bene i rapporti.

Simon and the stars, oroscopo settimanale: previsioni per Cancro, Leone e Vergine

CANCRO: Con Mercurio finalmente a favore puoi raggiungere qualsiasi obbiettivo sia in amore che soprattutto sul lavoro, inoltre si apre un cielo di novità e occasioni che se insisti possono concretizzarsi a breve. In amore arriverà un’emozione speciale tra oggi e domani.

LEONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale dal 14 al 20 ottobre 2024, ci saranno degli intoppi al livello economico, è necessario fare due conti ma non bloccarti. In amore dopo un periodo di tensioni anche il cuore torna a battere presta però sempre attenzioni e ascolto al partner.

VERGINE: Mercurio in favore è un ottimo alleato in amore mentre sul lavoro tra giovedì e venerdì saranno giornate interessanti e potrebbero esserci importanti novità come un cambio ufficio o team di lavoro. Buone opportunità per i single quindi non chiudetevi in casa mentre per le coppie chi ama non teme gli astri a sfavore.