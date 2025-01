Il nuovo anno è iniziato da poco ma gli spunti sono già rilevanti con il passare dei giorni; circostanze altalenanti, umore da luna park, ma talvolta le notizie sono esclusivamente positive. E’ questo il caso dell’Oroscopo settimanale Vergine 13-19 gennaio 2025 secondo le previsioni di Simon and the stars raccontate nell’ultimo intervento a Citofonare Rai2. Il noto astrologo piazza i nati sotto questo segno al terzo posto; il gradino più basso del podio ma pur sempre un piazzamento da medaglia. Effettivamente, per voi saranno i giorni più importanti del mese e un bacino propizio dal quale attingere anche nei periodi seguenti.

Oroscopo Capricorno settimanale, Simon and the stars 13-19 gennaio 2025/ Amore, lavoro e soldi

Vediamo dunque nello specifico cosa raccontano le previsioni di Simon and the stars per l’Oroscopo settimanale Vergine 13-19 gennaio 2025 con prospetti che mirano anche al periodo direttamente successivo. Il focus su alcuni errori del passato o semplicemente su scelte che non trovano più il vostro gradimento; le chiavi di lettura ora affiorano con grande varietà e avrete dunque la possibilità di rivedere tutto ciò che non vi aggrada della vostra quotidianità.

Toro, oroscopo settimanale: previsioni Simon and the stars 13-19 gennaio 2025/ Amore, lavoro e soldi

Previsioni Simon and the stars, Oroscopo settimanale Vergine 13-19 gennaio 2025: priorità alle ambizioni

Le stelle illuminano ed è bene seguire, con le dovute soggettività, le indicazioni che si nascondono tra le righe. Le previsioni di Simon and the stars per l’Oroscopo settimanale Vergine 13-19 gennaio 2025 pongono l’attenzione sul valore delle decisioni. In questo caso non vale il detto ‘quel che è fatto, è fatto’; avrete la possibilità di andare a modificare tutto ciò che non è in linea con le vostre ambizioni e priorità, che si tratti di amore o lavoro.