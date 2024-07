Oroscopo weekend 20-21 luglio 2024 di Mauro Perfetti/ Ariete risplende, Scorpione vincente: segni top e flop

Sta per iniziare un nuovo fine settimana estivo e consultando le Stelle si può scoprire che cosa i 12 segni dello zodiaco dovranno aspettarsi soprattutto per quanto riguarda l’amore. Stando a quanto riporta l’oroscopo di Mauro Perfetti del weekend 20-21 luglio 2024 il segno top è il Capricorno mentre buone nuove riguarderanno anche i Pesci. Scopriamo dunque le previsioni segno per segno del noto astrologo.

Oroscopo di Mauro Perfetti del weekend 20-21 luglio 2024: Ariete risplende di fortuna

ARIETE: Le Stelle ti aiuteranno a scoprire quanto sono solidi i tuoi rapporti sentimentali e professionali, la Luna piena in Capricorno ti farà trovare le conferme che cerchi sia dall’altra parte che dentro di te, le giornate si illuminano di amore per risplendere di fortuna.

TORO: Le Stelle dell’oroscopo del weekend possono essere promettenti per uscire dalle strette… e andare alla ricerca delle stabilità che cerchi! Nel frattempo non portarti a casa stress e preoccupazioni da o per il lavoro, la Luna piena è una garanzia.

GEMELLI: Sabato la Luna entra nel tuo segno e, per l’oroscopo del weekend di Mauro Perfetti, questo significa che le Stelle ti danno il permesso di premiare chi ti fa stare bene e di chiudere con chi non ha più voglia di farti sentire speciale.

CANCRO: La Stelle continuano a ricaricarti di tanta buona energia, ti servirà per innamorarti dell’amore e fare una gran scorpacciata di amici e dare una significativa svolta alla tua vita arriveranno le risposte e le conferme che aspetti.

LEONE: Le Stelle ti aiuteranno a scoprire se i tuoi rapporti sono ben assortiti… o se sei solo tu a portarli avanti, nella speranza che possano dare i frutti che ti aspetti! Nel frattempo la Luna piena ti da una mano a disintossicarti da ciò che si è rivelato fallimentare.

VERGINE: Le Stelle si mettono d’accordo per aiutarti a dare respiro alla tua vita… o a mettere la parola fine laddove hai investito male e nel frattempo la Luna piena ti porterà la giusta ricompensa per ciò che hai sostenuto.

BILANCIA: Le Stelle ti danno il permesso di ‘vivacizzare’ il feeling con il partener e magari scoprire che dietro una bella amicizia c’è qualcosa di più, la Luna piena aiuta a chiarirsi le idee.

SCORPIONE: La Luna piena ti aiuterà a scoprire cosa ti manca (o ti serve) per sentirti speciale e vincente e nel frattempo ti sarà data anche l’occasione di capire dove vuoi andare e soprattutto con chi.

SAGITTARIO: Le Stelle, stando a quanto riporta l’oroscopo del weekend di Mauro Perfetti del 20-21 luglio 2024, danno il via ad una promettente settimana di ripresa…un po’ per tutto, in amore sarà più facile favorire l’armonia dentro di te ed intorno a te

CAPRICORNO: Domenica la Luna si fa piena nel segno e tu sei il segno top della settimana non solo del weekend, la Luna che si fa piena nel tuo segno sarà un portento per dare una promettente o risolutiva svolta alla tua vita di coppia e per far fruttare di più tutte le tue potenzialità.

ACQUARIO: Finalmente Marte contro con tutte le sue battagliere e demotivanti provocazioni ha i giorni contati, da sabato, le Stelle ti daranno il permesso (e le opportunità a favore) per fare pace con la vita!

PESCI: La Luna piena in Capricorno ti può aiutare a rendere indistruttibili i rapporti ben assortiti ma può anche spingerti a far resuscitare (o a chiudere) quelli che non stanno funzionando come ti aspettavi, riflettori puntati sulle tue potenzialità.











