Oroscopo settimanale: le previsioni di Mauro Perfetti dal 21 al 27 luglio 2024/ Pesci, è tempo di valutazioni

Per una nuova settimana che è prossima all’alba, non possono mancare le previsioni di Mauro Perfetti per l’Oroscopo settimanale dal 21 al 27 luglio 2024 offerte dal settimanale Oggi. Quale sarà il segno con il periodo propizio in amore? E per i single ci saranno finalmente quelle serate all’insegna della passione e degli incontri speciali? Senza dimenticare anche gli affari, le finanze e le questioni lavorative, scopriamo il racconto delle previsioni dell’Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti dal 21 al 27 luglio 2024.

Le previsioni di Mauro Perfetti per l’Oroscopo settimanale dal 21 al 27 luglio 2024: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Le dinamiche di coppia potrebbero diventare più vivaci; soprattutto se nell’ultimo periodo risultava esserci maggiore freddezza. Periodo proficuo anche per la progettualità con buoni spunti in ambito lavorativo.

SCORPIONE: Tutto ciò che non andava bene nell’ultimo periodo potrebbe emergere proprio in questi giorni al fine di stimolarvi a prendere una scelta. Saranno giorni decisivi anche al fine di comprendere chi sono davvero le persone meritevoli di stare al vostro fianco, che si tratti di amore o amicizia. Nel lavoro qualcosa rallenta, ma nulla di preoccupante.

SAGITTARIO: Stando all’Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, voto massimo per i nati sotto questo segno. Le delusioni del passato sono solo da archiviare: ora lo spazio è tutto da dedicare alle cose positive soprattutto per i single che potranno giovare di possibili nuovi incontri. Nel lavoro le performance miglioreranno e nuove conferme aggiungeranno linfa alla vostra motivazione.

CAPRICORNO: La passione per le coppie tornerà ad avere un ruolo da protagonista; chiaramente, bisognerà trovarsi nel rapporto giusto e soprattutto evitare di dare spazio alle persone non meritevoli. Ottimo spazio di manovra anche in ambito lavorativo.

ACQUARIO: I rapporti sentimentali potrebbero godere di una forza rinnovata, quasi inscalfibile; tale circostanza si riflette anche per i single che potranno invece vivere incontri e serate davvero speciali. Nel lavoro migliorano i risultati e spuntano anche nuove possibilità per chi è a caccia del cambiamento.

PESCI: Saranno giorni proficui in ottica ‘disintossicazione’: basta perdere tempo con rapporti logori, non positivi per l’umore. Alcuni impegni lavorativi necessiteranno di maggiore attenzione; mai dimenticare però il dosaggio delle energie soprattutto in funzione delle questioni più urgenti.

