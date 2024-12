Oroscopo weekend Branko: le previsioni del 28 e 29 dicembre 2024

In questo periodo di feste e di Natale non manca l’appuntamento con l’Oroscopo del weekend di Branko, relativo ai prossimi due giorni, ovvero sabato 28 e domenica 29 dicembre 2024. Cosa riserveranno le stelle per i 12 segni zodiacali in questi ultimi giorni del 2024, in attesa del 2025, secondo le previsioni del celebre astrologo? Scopriamo insieme cosa dovranno attendersi per questo fine settimana i segni della seconda metà dello Zodiaco, che vanno dalla Bilancia ai Pesci (qui le previsioni per i primi 6).

Oroscopo weekend Branko: Acquario creativi, Scorpione in cerca di cambiamenti

BILANCIA: Un weekend alla ricerca di armonia nei rapporti interpersonali, ideale per consolidare i legami affettivi e familiari. Sarete molto creativi e avrete tempo libero per dedicarvi a progetti condivisi; il consiglio è quello di portare serenità nelle relazioni ed equilibrio tra ciò di cui avete bisogno voi e ciò di cui hanno bisogno gli altri.

SCORPIONE: Weekend di trasformazioni e possibili importanti cambiamenti: volete guardarvi dentro, fare nuove esperienze e accantonare ciò che non serve più. Pianificherete anche svolte significative per il vostro futuro; siate fiduciosi del cambiamento e concedetegli una possibilità di fare evolvere la vostra vita.

SAGITTARIO: Sarete caratterizzati da un’energia irrefrenabile e dal desiderio di esplorare nuovi orizzonti; fine settimana nel segno dell’avventura e di momenti memorabili. Sarete inoltre favoriti dalle stelle per possibili incontri e sorprendenti opportunità; siate curiosi e lasciatevi indirizzare verso la scoperta di nuove possibilità.

CAPRICORNO: Fine settimana molto operativo ma anche ricco di riflessioni, in cui è consigliato focalizzarvi sui vostri obiettivi. Trovate anche il tempo per rilassarvi e trovare nei familiari un punto di riferimento per ripristinare la stabilità emotiva; sappiate inoltre ricercare il perfetto equilibrio e il giusto tempo da dedicare a lavoro e relax.

ACQUARIO: Fine settimana all’insegna della creatività, troverete le giuste ispirazioni per dedicarvi ai vostri progetti o idee, personali o condivisi; l’energia positiva che vi circonda vi aiuterà a scoprire nuove importanti possibilità, perciò non dubitate del cambiamento ma accoglietelo con entusiasmo.

PESCI: Il vostro weekend sarà guidato dalle stelle per il raggiungimento di due obiettivi; da un lato cercherete di lasciarvi andare a dolcezza ed emozioni, dall’altro rifletterete su ciò che desiderate per il vostro futuro e i vostri obiettivi; per farlo, però, dovrete dedicare molto tempo a voi stessi e alla realizzazione del vostro percorso.