Ferragosto bollente in tutti i sensi! Paolo Fox non si occupa di meteorologia, ma assicura che con Sole, Luna e Mercurio nei segni di fuoco le temperature saliranno per questa categoria. Gemelli, Vergine e Pesci sono un po’ per i fatti loro, mentre la Bilancia e l’Acquario sono in netto miglioramento. Vediamo il dettaglio di tutti i segni.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 15 agosto 2024/ Pesci in difficoltà, cielo al ‘top’ per i Bilancia

Ariete

È un Ferragosto rovente! Non certo solo per il caldo, ma perché abbiamo Sole, Luna, Marte e Giove tutti favorevoli. Puoi anche decidere di mandare a gambe all’aria tutto quello che non va più bene. Cerca magari solo di non agitarti eccessivamente, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro

Man mano che ci avviciniamo all’autunno sarai sempre più forte e non hai nessuna intenzione di abdicare al tuo ruolo o di mollare in generale. Potresti anche toglierti un sassolino dalla scarpa con un ex e, se sei stato lasciato, Venere incoraggia i nuovi incontri. Le coppie che si amano invece vanno alla grande, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 15 agosto 2024/ Gemelli nervosi, problemi da posticipare per i Toro

Gemelli

Questo è un Ferragosto un po’ più complicato di quello dell’anno scorso, perché forse c’era più chiarezza. In questi giorni non riesci tanto a farti scivolare le cose addosso, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro

Evita di programmare troppe cose, perché anche tu hai bisogno di rilassarti un po’, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Se hai due storie in ballo, potresti fare già una scelta importante, ma sarà settembre il punto di non ritorno, dove scoccherà l’ora della verità per le coppie in crisi.

Leone

Giornate governate dai pianeti nei segni di fuoco, come il tuo: stai rivoluzionando la tua vita e il lavoro. Non essere troppo pretenzioso e vivi le emozioni più vere, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo settimanale, previsioni di Antonio Capitani 14-27 agosto 2024/ Da Bilancia a Pesci: Capricorno top!

Vergine

Non tutto va per il verso giusto: molti nativi del segno potrebbero vivere tante indecisioni, sia sul lavoro sia nei sentimenti. Di conseguenza, Ferragosto pensano di viverlo tranquillamente, lontani dallo stress, e magari di stare proprio da soli. La routine in amore va spezzata, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia

È un Ferragosto di speranze, perché l’Oroscopo di Paolo Fox assicura che le prossime settimane si recupera bene. Se sei single, dal 29 Venere è nel segno e quindi potresti fare una bella conoscenza da approfondire a settembre.

Scorpione

Hai vissuto come una sensazione di vuoto a luglio, ma adesso Saturno in buon aspetto può aiutarti a ricostruire cose più certe: sono in arrivo ottime idee e i rapporti amorosi non troppo impegnativi sono favoriti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario

C’è un sovraccarico di energie: non trasformare questa giornata in un campo di battaglia, perché se sei a contatto di un partner troppo pigro e insicuro, potresti perdere le staffe, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno

Ti piace riflettere ma adesso devi agire, sprona l’Oroscopo di Paolo Fox. Le sensazioni che hai sono giuste e positive. Il lavoro è favorito e ci sono dei progetti importanti in vista di settembre, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario

Oggi recuperi anche in amore, dove se sei stato lontano dalla tua dolce metà adesso sei più tranquillo. Le responsabilità sono aumentate, soprattutto per chi ha avuto da poco un figlio o ha un nuovo progetto lavorativo che impegnerà parecchio, ma tu sei forte, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

È un Ferragosto un po’ oscurato da ansie e pensieri di vario tipo e l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di stare lontano dalle preoccupazioni, anche se sei un po’ teso per la prossima stagione: non perché hai paura di non farcela, ma perché gli impegni saranno tanti e quando la mente parte, non si ferma. Distrazioni e dimenticanze: attenzione a non fare gaffe!