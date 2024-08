Oroscopo di Paolo Fox, ecco le previsioni per il weekend dal 16 al 18 agosto 2024 per gli ultimi sei segni

Quali sono le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per il weekend che va da venerdì 16 agosto a domenica 18? Cosa riservano le stelle gli ultimi sei segni dello zodiaco in questi giorni di piena estate? Ecco cosa rivela il noto astrologo.

BILANCIA: Attenzione a non riversare i problemi del lavoro nel campo amoroso in questo weekend di agosto. Approfittate, anzi, per godervi questi giorni di relax e pensare magari ai progetti per il futuro. Le preoccupazioni lavorativo sono l’unica cosa che potrebbe pregiudicare i prossimi giorni.

SCORPIONE: Se sei single, la situazione, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox di questo weekend, è favorita grazie a Venere. La situazione migliora anche nel campo lavorativo, anche se ci sarà da discutere in merito ad un contratto. Cercate, in questi giorni, di riposare.

SAGITTARIO: È tempo, per voi, di lasciarvi coinvolgere dalle passioni e dalle relazioni amorose. Qualche preoccupazione c’è in merito al lavoro, soprattutto per chi deve fare le solite cose. Evitate di voler fare troppe cose per concludere in fretta tutto: la fretta è cattiva consigliera.

Le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per Capricorno, Acquario e Pesci

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per il weekend continuano con i segni di Capricorno, Acquario e Pesci.

CAPRICORNO: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, questo weekend l’amore va vissuto con grande enfasi. Sul lavoro, potresti farti venire in mente un’idea importante ma non ti affaticare troppo e concediti anche del relax.

ACQUARIO: Sono giorni piacevoli, i prossimi, per iniziare qualcosa di interessante a livello sentimentale. Si prepara, infatti, un periodo brillante e appassionante. Sul lavoro, questa settimana puoi agire liberamente, non trascurare però il riposo e l’energia.

PESCI: Le nuove storie d’amore possono avere qualche problema. Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, in questo weekend, quello che non si recupera potrebbe essere perso per sempre. Sul lavoro, devi affrontare una situazione in stand-by, ma solo alla fine del mese riuscirete a recuperare.