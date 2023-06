ORPHAN: FIRST KILL/ La terrificante saga dell’inquietante Esther continua

Un filone del mondo horror vede un bambino come centro dell’asse del male: da The Omen a The Innocents, gli esempi sono davvero tanti. E di questo universo fa parte anche Orphan: First Kill di William Brent Bell, prequel del film del 2009 Orphan diretto da Jaume Collet-Serra, dedicato all’inquietante Ester. Ora l’opera è disponibile in Limited Edition Midnight Factory DVD e Blu-ray + Booklet di approfondimento: un’occasione da non lasciarsi scappare.

SINOSSI – La folle Leena Klammer organizza un brillante piano di fuga dalla struttura psichiatrica estone in cui è rinchiusa. Arriva così in America, rubando l’identità della figlia scomparsa di una famiglia benestante. Tuttavia, la nuova vita di Leena nei panni di Esther non è così idilliaca e dovrà presto vedersela con una madre pronta a tutto pur di difendere i suoi cari.

Non era semplice restare sulla scia del primo, tra la regia di livello di Jaume Collet-Serra e una coppia di protagonisti del calibro di Vera Farmiga e Peter Sarsgaard. Eppure Orphan: First Kill riesce a non deludere le attese, anche grazie all’accattivante diensione Pulp. William Brent Bell punta su un’opera cupa ma non eccessivamente spaventosa, riuscendo comunque a tenere viva la tensione fino all’ultimo fotogramma. Se in Orphan il colpo di scena arriva nel finale, qui il twist lo troviamo molto prima e consente un cambio di marcia, catapultando il film in una direzione completamente nuova ed eccitante. Impossibile non citare l’interpretazione di Isabelle Fuhrman, tra le attrici più interessanti del panorama americano.

