Orsini vs Parsi: “Saccente! Non hai nulla da dire”/ Replica: “Stop buffonate”

I professori Alessandro Orsini e Vittorio Emanuele Parsi sono stati protagonisti di un intenso faccia a faccia nel corso della trasmissione televisiva di Rai 3 “Cartabianca”, condotta da Bianca Berlinguer e andata in onda nella serata di ieri, martedì 29 marzo 2022. La discussione si è sviluppata attorno alla tematica della guerra che si sta combattendo in Ucraina a seguito dell’invasione da parte dei militari della Russia di Vladimir Putin e, inizialmente, si è respirato un clima di tensione tra il politologo e docente presso l’università “Cattolica” di Milano e la presentatrice del programma.

Parsi, in particolare, lamentava il fatto che Berlinguer non stesse mantenendo gli accordi presi prima di andare in diretta, vale a dire effettuare un discorso imperniato esclusivamente sui fatti, sugli accadimenti nell’Est Europa. A giudizio del professore, così non è stato e si è mostrato fortemente intenzionato a stoppare il collegamento audiovisivo. Sino a quando, appunto, non è intervenuto Orsini…

ALESSANDRO ORSINI VS VITTORIO EMANUELE PARSI: “HAI FATTO UNA FIGURACCIA, FAI BENE AD ANDARTENE!”

Nel prosieguo di “Cartabianca”, infatti, Alessandro Orsini si è rivolto direttamente al professor Parsi, pronunciando le seguenti parole: “Non hai detto nulla, hai fatto una figuraccia. Hai fatto un intervento da saccente, il mondo non funziona così, non hai nulla da dire”. Secca e immediata la replica da parte del politologo, che ha dimostrato di non voler perdere tempo in scontri a favor di telecamera: “Ti saluto”.

Orsini, tuttavia, ha incalzato ulteriormente Vittorio Emanuele Parsi, dedicandogli un ulteriore “pensiero“: “Fai bene ad andartene, perché non hai nulla da dire!”. A quel punto, senza scomporsi più di tanto e prima di oscurare definitivamente la propria webcam, il politologo della “Cattolica” ha affermato quanto segue: “Volevo evitare proprio questo, volevo evitare di fare da cassa di risonanza a questa buffonate”. È finita così, senza vincitori né vinti.

