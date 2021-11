Adriano Panatta: “La più grande figuraccia? La feci con Mina”/ “Mi telefonò e…”

Adriano Panatta, in un’intervista rilasciata a Libero Quotidiano, svela quella che definisce “la più grande figuraccia”. Il grande campione di tennis, infatti, ha raccontato di aver fatto una figuraccia con Mina. Era un periodo in cui il cellulare di Panatta squillava il cellulare. Tra le tante telefonate, Panatta ricevette anche una chiamata da parte di Mina a cui, però, non credette.

«Una epocale con Mina. Erano tempi in cui mi squillava sempre il cellulare. Un giorno, a Forte dei Marmi, l’ennesimo esasperante trillo: ciao Adriano, sono Mina. E io: sì, e io sono Ornella Vanoni… Le chiusi il telefono in faccia», ha raccontato Panatta. Nel corso dell’intervista, inoltre, Panatta ha anche parlato di tennis.

Adriano Panatta: l’aneddoto su Ugo Tognazzi

Nel corso dell’intervista rilasciata a Libero quotidiano riportata anche da Il Napolista, Adriano Panatta ha raccontato anche l’aneddoto legato a Ugo Tognazzi in seguito al quale perse un torneo importante. «Ugo e Villaggio mi telefonarono prima di un match decisivo a Montecarlo: Adriano, ceniamo insieme alle 20 così vai a letto presto. Arrivarono a mezzanotte! Mangiammo all’una, poi ho passato la notte a soccorrere Ugo che vomitava nelle aiuole del Casinò. Il giorno dopo Vilas mi ha massacrato», ha raccontato.

Infine, parlando dell’infortunio di Berrettini, ha concluso così: «In questo tennis esasperato sono inconvenienti che capitano. Il corpo è sollecitato oltre misura e può risponderti anche così. In malo modo».

