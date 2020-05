Orso si arrampica sui balconi in Trentino/ Video: paura in un condominio a Calliano

Pubblicità

Un orso si arrampica sui balconi di un condominio in Trentino, creando il panico fra gli abitanti. Il curioso episodio si è verificato a Calliano, un Comune di poco meno di 2000 abitanti nei pressi di Rovereto e Folgaria, a circa 17 km dal capoluogo Trento. In un video postato su Facebook da Mara Dalzocchio, che è consigliere della Lega alla Provincia autonoma di Trento, si può vedere questo orso che sale su un terrazzino prima di scappare via. L’episodio si è verificato alle ore 23.30 circa di ieri sera, martedì 5 maggio 2020, quando l’orso si è arrampicato appunto sui balconi di un condominio a Calliano, salendo al primo piano della palazzina. Poi, forse disturbato dalle voci dei condomini a dir poco molto spaventati per l’inattesa visita, l’orso scappa via per le strade della località trentina.

VIDEO: ORSO SI ARRAMPICA SUI BALCONI IN TRENTINO

Resta il fatto che si tratta di un avvicinamento davvero notevole alle costruzioni umane da parte di questo orso, che praticamente stava entrando in una casa, come potete notare nel video in allegato: l’episodio dunque è destinato a riaccendere le discussioni sulla presenza dell’orso in Trentino, fra le esigenze della natura e di tutela degli orsi e quelle della sicurezza degli abitanti della zona. In queste settimane in cui la natura “si riprende gli spazi” in virtù dell’isolamento da Coronavirus, questo è certamente uno degli episodi più eclatanti in Italia.





