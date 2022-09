Orsola Adele Gazzaniga e Daniele: ex moglie e figlio Tiberio Timperi/ “Ho cercato…”

Orsola Adele Gazzaniga e il matrimonio con Tiberio Timperi

Tiberio Timperi è tra gli ospiti della nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone che torna in onda alle 14 di oggi, mercoledì 14 settembre. Nel corso della chiacchierata con la padrona di casa, il conduttore ripercorrerà la propria vita di cui un capitolo importante è quello che ha vissuto con l’ex moglie Orsola Adele Gazzaniga. Timperi e Orsola sono stati fidanzati tre anni per poi convolare a nozze nel 2005. Un amore importante e che sembrava destinato a durare nel tempo dando ad entrambi una serenità e una stabilità familiare.

Tiberio Timperi "Io a Pechino Express? No"/ "Reality e talent non sono il mio genere"

Purtroppo, però, quell’amore è finito dopo pochi mesi e la separazione ha dato il via ad una battaglia tra i due. Di Orsola Adele Gazzaniga non si sa altro. Lontana dal mondo dello spettacolo, si occupa del figlio Daniele nato proprio dall’amore con Tiberio Timperi che, da papà, prova a fare di tutto per non perdere nessuna tappa fondamentale della vita di suo figlio.

Tiberio Timperi: "Monica Setta? Le impedisco di chiamarmi"/ "Non siamo amici"

Tiberio Timperi e l’amore per il figlio Daniele

Il grande amore di Tiberio Timperi e testimone della storia importante vissuta con l’ex moglie Orsola Adele Gazzaniga è sicuramente il figlio Daniele che protegge non condividendo nulla sui social. Presente su Instagram, infatti, il conduttore non condivide mai i momenti che trascorre con lui. Riservato, Timperi ha parlato del suo essere papà in una vecchia intervista rilasciata a Viene da me, il programma Rai che conduceva Caterina Balivo:

“In certi momenti ho cercato di fare il genitore spazzaneve per evitargli delle brutte esperienze. Quando tu risolvi un problema a tuo figlio, lo risolvi in quel momento, ma forse non gli dai una mano perché poi, nella vita, non ci sarai sempre tu vicino e quindi è giusto che sbaglino”.

Tiberio Timperi lascia Uno Mattina e si vaccina/ "Sono del '64 ma con patologie..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA