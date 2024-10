Tiberio Timperi, chi è la nuova fidanzata del conduttore Rai?

Nella vita dello stimato conduttore Tiberio Timperi, da qualche mese è tornato a bussare l’amore, visto che il presentatore avrebbe ritrovato l’amore con una donna della quale però non ha intenzione di rivelare l’identità, la presenza femminile che sta riempendo l’anima del presentatore de I Fatti Vostri resta infatti avvolta nel mistero: “C’è una donna che non ha voglia di visibilità, quindi va bene così. Anche perché voglio essere giudicato per il lavoro che faccio e non per altro”.

Riguardo invece alle altre presenze della sua vita, Tiberio Timperi ha ammesso: “Ho anche pochi amici, ma sono onesti e sempre presenti, si contano sulle dita di una mano” ha spiegato il conduttore Rai che ha saputo comunque riempirsi la vita di affetti e circondarsi delle persone giuste, una fortuna non certo banale.

Tiberio Timperi e l’ex moglie Orsola Gazzaniga: nel 2005 il matrimonio

Nella vita sentimentale di Tiberio Timperi spicca anche un passato con la moglie Orsola Gazzaniga, con la quale il conduttore ha vissuto una storia d’amore sfociata nel matrimonio nel 2005, dal loro rapporto è nato anche il figlio Daniele. In una intervista concessa a Il Messaggero, Tiberio Timperi aveva però rivelato come la sua vita fosse cambiata, gli equilibri stravolti: “Da un certo momento in poi la mia vita ha preso un’altra direzione: è stato molto, molto pesante, ma va bene così”.

Tiberio Timperi nella vita ha fatto i conti anche con un periodo di depressione in seguito alla separazione, come confidato a più riprese dallo stesso conduttore che ha dovuto fare ricorso a dei farmaci per oltrepassare il periodo buio. A tal proposito Tiberio Timperi aveva confessato: “Credo di aver vissuto due grandi passioni che ho confuso con l’amore, il mio analista mi dice sempre: coltiva i buoni amici e non rimanere solo”.

