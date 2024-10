Nel mondo della conduzione spicca la figura di Tiberio Timperi, tra i volti più apprezzati del piccolo schermo e spesso baricentro di curiosità anche oltre la sua carriera professionale. Il conduttore è giunto al grande passo del matrimonio con l’ex moglie Orsola Adele Gazzaniga, un rapporto che però si è concluso a dispetto delle nozze e della nascita di un figlio, Daniele.

Ma chi è Orsola Adele Gazzaniga, ex moglie di Tiberio Timperi? Sul suo conto le informazioni sono piuttosto poche dato che, a differenza del conduttore, non appartiene al mondo dello spettacolo. Molto più corpose sono invece le informazioni che riguardano il rapporto con Tiberio Timperi e la querelle giuridica per l’affidamento del figlio Daniele.

Orsola Adele Gazzaniga, ex moglie di Tiberio Timperi: l’affidamento del figlio Daniele

La storia d’amore tra Tiberio Timperi e l’ex moglie Orsola Adele Gazzaniga risale ai primi anni 2000; una frequentazione di circa 3 anni poi suggellata dal grande passo del matrimonio nel 2005. Insieme hanno dato alla luce anche un figlio, Daniele, ma pochi mesi dopo il lieto evento sono giunti alla separazione con non pochi strascichi anche dal punto di vista legale. Tiberio Timperi e l’ex moglie Orsola Adele Gazzaniga si sono infatti contesi in tribunale l’affidamento del figlio Daniele; ad ottenerlo fu la madre, circostanza che generò non poca sofferenza nel conduttore.

In un’intervista rilasciata per Il Messaggero nel 2023 fu proprio Tiberio Timperi a porre l’accento sul doloroso distacco dal figlio Daniele. “Da un certo momento in poi la mia vita ha preso un’altra direzione; è stato molto pesante…”. Sulle cause della rottura tra Tiberio Timperi e l’ex moglie Orsola Adele Gazzaniga non si hanno notizie; entrambi hanno sempre evitato di raccontare i dettagli della rottura. Sappiamo però che in una recente intervista – come riporta Libero – il conduttore ha parlato senza filtri di aver sofferto per amore, proprio dopo essere stato lasciato, non è detto però che le sue parole fossero riferite appunto alla sua ex moglie. “… Anche io sono stato lasciato e ho guardato il soffitto per un anno; alla fine esistono tanti amore nella vita e tante vite che una persona può vivere”.