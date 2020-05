Orsola Adele Gazzaniga, ex moglie Tiberio Timperi/ Matrimonio lampo e un figlio

Pubblicità

Tiberio Timperi ha una nuova compagna? Della vita privata attuale del conduttore Rai non si sa nulla. L’unica donna che, per il momento, continua ad essere accostata a Tiberio Timperti è l’ex moglie Orsola Adele Gazzaniga, la donna che ha donato a Timperi il grande amore della sua vita, il figlio Daniele. Quello tra Tiberio Timperi e Orsola Adele Gazzaniga è stato un amore importante. La coppia, dopo tre anni di fidanzamento, nel 2005 è convolata a nozze, ma quello che sembrava l’inizio di un lungo cammino insieme, è naufragato presto. Dopo solo tre mesi, infatti, il matrimonio è finito, ma ad unire i due ex c’è il figlio Daniele a cui il conduttore dedica tutto il suo tempo libero e che, dopo la fine del matrimonio, ha continuato a vivere con la madre. Per il figlio Daniele, tra Tiberio Timperi e Orsola Adele Gazzaniga c’è stata una lunga battaglia legale che hanno portato il conduttore a scrivere due libri: Amarsi sempre! Sposarsi? (2007) e Nei tuoi occhi di bambino (2012),

Pubblicità

Orsola Adele Gazzaniga, la battaglia legale con Tiberio Timperi per il figlio Daniele

La fine del matrimonio tra Orsola Adele Gazzaniga e Tiberio Timperi ha dato il via ad una difficile battaglia legali tra i due ex coniugi che ha portato il conduttore a rilasciare le seguenti dichiarazioni: “La mamma è sempre buona, mentre il padre è colpevole a prescindere”, aveva detto ai microfoni de Il Giorno. Ai microfoni di Vieni da me, parlando del figlio Daniele e della fine del suo matrimonio, Timperi aveva dichiarato: “in certi momenti ho cercato di fare il genitore spazzaneve per evitargli delle brutte esperienze. Quando tu risolvi un problema a tuo figlio, lo risolvi in quel momento, ma forse non gli dai una mano perché poi, nella vita, non ci sarai sempre tu vicino e quindi è giusto che sbaglino”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA