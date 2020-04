Osimhen al Milan?/ Calciomercato, rossoneri ancora sulle tracce del bomber del Lille

Pubblicità

Pare che in vista della prossima sessione di calciomercato non si sia affatto spento l’interesse del Milan per Victor Osimhen, bomber nigeriano classe 1998, ora in maglia del Lille. Il nome certo non è nuovo negli ambienti rossoneri: già nelle precedenti finestre di contrattazione infatti la dirigenza del Milan si era messa sulle tracce del giocatore, senza concludere nulla. E anzi pure oggi il Corriere dello sport ci ha rivelato un curioso retroscena, con Leonardo, che già l’anno scorso era stato vicinissimo a chiudere un accordo con il nigeriano (con base di accordo sui 10-12 milioni). L’accordo però poi, con la partenza del dirigente brasiliano, era sfumato e il Milan, a caccia di una punta, prese al suo posto Leao. Sappiamo però bene come è andata l’avventura in rossonero del calciatore portoghese: ecco perché il Milan sarebbe di nuovo pronta a mettersi al tavolo di discussione, per strappare il giovanissimo talento classe 1998 dalle grinfie del Lille, che pure lo ha assicurato, sulla carta, almeno fino a giugno 2024.

OSIMHEN AL MILAN? IL LILLE POTREBBE FARE RESISTENZA

Non si annuncia affatto semplice l’affare di calciomercato per far arrivare al Milan Victor Osimhen, in vista della prossima stagione di Serie A: pure stando alle ultime voci di calciomercato, pare che questa volta la dirigenza del Diavolo abbia intenzione di fare sul serio. Su spunto del capo dell’area scout Moncada infatti, pare che le alte sfere del club si siano convinte della bontà dell’affare: Osimhen è infatti profilo più che valido, dotato di grande agilità e rapidità, ed è attaccante capace di svariare su tutto il fronte offensivo. Pure aggiungiamo che prima dello stop lo stesso bomber nigeriano con la maglia del Lille in Ligue 1 aveva messo da parte 13 reti e cinque assist in 27 incontri: un palmares di tutto rispetto dunque, e che potrebbe spingere il Lille a fare muro intorno al proprio gioiello. Starà al Milan certo ora fare la prima mossa.



