Andrea Damante VS Giulia De Lellis/ Parole dure: “Rivelazioni trash solo per soldi”

Andrea Damante ha rotto il silenzio dicendo cosa ne pensa del libro di Giulia De Lellis, sua ex fidanzata che ha documentato il tradimento tramite il suo manuale di prossima uscita. Nonostante si sia preso le responsabilità di averle messo un bel paio di corna, l’ex tronista di Uomini e Donne non pare avere accettato il seguito. Ed infatti, sono usciti sul web alcuni pezzetti di “Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza”. Proprio l’esperta in tendenze, ha mostrato alcune parti su Instagram e il web li ha prontamente ricopiate e “distribuite” all’internet curioso e cattivello. Giulia aveva specificato di non volere fare del gossip con questo suo lavoro: “è semplicemente la mia storia: voglio dimostrare che – nonostante il brutto e lunghissimo viaggio che ci dobbiamo trovare a vivere quando ci capitano situazioni del genere – alla fine c’è una luce, perché se l’ho trovata io la può trovare davvero chiunque”. Poi ha anche precisato di avere informato il deejay veronese: “Ovvio che la persona in questione sapeva dell’uscita di questo libro, io prima di fare il grande passo avevo messo al corrente chi di dovere. Sono molto corretta”.

Andrea Damante VS Giulia De Lellis: durissime parole

E se Giulia De Lellis si è sentita molto corretta (ed Eliana Michelazzo si è “sentita sposata”), di opinione contraria è Andrea Damante. L’ex tronista di Uomini e Donne, raggiunto tra le pagine del settimanale Gente, ha avuto modo di dire la sua, accusando proprio la sua ex fidanzata di volere guadagnare sulla base del nulla e sul trash. “Ho fatto degli errori, e non ho mai negato quel tradimento, ma ciò che più mi dispiace è che Giulia abbia buttato via la nostra storia così. Buttata con un libro che tra l’altro non avrà scritto lei. Parlando della nostra intimità e raccontando fesserie tipo la storia della dieta. Cose pazzesche, non vere. – ha dichiarato– Certe rivelazioni sono una cosa talmente trash, una roba fatta solo per guadagnare un po’ di soldi che proprio non mi appartiene. Sono davvero dispiaciuto, ma preferisco non commentare”. Il deejay, ha concluso affermando di volere pensare solo alla sua musica: “Meglio lasciar parlare il mio lavoro, la mia musica e il mio primo disco, in uscita per l’anno prossimo”.

