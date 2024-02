Ospiti finale Sanremo 2024, chi sono?/ Tananai dal Suzuki Stage, Tedua e Roberto Bolle

Ospiti Sanremo 2024, la finale: lo spettacolo tra Piazza Colombo, Suzuki Stage e Ariston

La finale di Sanremo 2024 è l’ultima occasione per apprezzare, tutte insieme, le splendide canzoni che hanno condito la kermesse. I 30 big in gara si giocheranno il tutto per tutto al fine di piazzarsi nella top 5 e avere l’occasione all’ultimo atto di strappare la vittoria della 74° edizione della manifestazione canora. Intanto, la scena non sarà solo dei cantanti in gara ma anche degli ospiti che coloreranno di emozioni la serata.

Restando in ambito musicale, la finale del Festival di Sanremo 2024 sarà impreziosita dalla presenza sul palco dell’Ariston di Gigliola Cinquetti. La cantante regalerà al pubblico il suo pezzo più celebre, “Non ho l’età”, con il quale 60 anni fa riuscì a farsi notare proprio al Festival di Sanremo.

Ospiti finale Sanremo 2024: da Tedua a Roberto Bolle

Completando il quadro degli ospiti della finale di Sanremo 2024, sono previste le partecipazioni di Luca Argentero e Claudio Gioè per presentare “Màkari 3”. Da annoverare anche la partecipazione di Roberto Bolle, tra i massimi rappresentanti ed interpreti della danza italiana, riconosciuto e apprezzato a livello internazionale. L’attenzione degli appassionati sarà però rivolta anche agli ospiti che si presenteranno a Piazza Colombo e sul Suzuki Stage.

Da segnalare l’arrivo alla finale del Festival di Sanremo 2024 di uno degli artisti più amati delle ultime edizioni della kermesse: Tananai. Il cantante si presenterà sul palco del Suzuki Stage per un imperdibile concerto dove regalerà al pubblico alcuni dei suoi ultimi successi. Altrettanto atteso è il concerto di Tedua che invece si svolgerà in Piazza Colombo.











