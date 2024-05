Tananai, come ha conosciuto la fidanzata Sara Marino?/ Tutto è nato da una cena poi…

Tra Tananai e la fidanzata Sara Marino prosegue tutto a gonfie vele, ma come si sono conosciuti il cantante e la sua dolce metà?

Sara Marino è la fidanzata del celebre cantante Tananai. I due stanno insieme dal 2020, si sono conosciuti durante una cena ed è scoccata la scintilla. Tra l’artista e la sua giovane compagna è sicuramente lei ad essere più attiva sui social, anche se la loro storia d’amore è sempre rimasta alla larga dai riflettori. Entrambi hanno sempre preferito proteggere il proprio privato dai rumors del gossip e non è un caso che dopo un periodo di silenzio prolungato in molti temevano si fosse innescata una sorta di crisi tra i due.

Ad oggi però tutto proseguirebbe per il meglio tra Tananai e la sua fidanzata, come assicurano i ben informati e gli amorevoli scatti che di tanto in tanto vengono pubblicati dai paparazzi. In una intervista rilasciata in passato a Le Iene, Tananai aveva rivelato un aneddoto molto curioso sulla fidanzata, all’epoca ancora ‘misteriosa’: “Ha partecipato al mio videoclip Esagerata: lei è quella che mi prende a calci”.

Tananai e l’amore per la fidanzata Sara Marino, ‘nascosta’ per tre anni ai fan e al mondo del gossip: “Nonostante il successo è rimasta con me”

In un’altra intervista, rilasciata successivamente a Radio Deejay, Tananai aveva poi svelato l’identità di Sara Marino, confidando che la loro relazione andava avanti già da tempo. “Sono fidanzato con una ragazza che si chiama Sara. Stiamo insieme da 3 anni è un architetto. Le avevo anche dedicato una rima nel pezzo Tha Supreme con Sci@ll@“.

“C’è Saretta nel mio bagno. Questa notte me la mangio. La mia tipa è un architetto, che bello. Può ricostruire i club che ho distrutto”, la dedica del cantante nel pezzo. Tananai ha poi descritto Sara come “una santa” perché “nonostante il mio successo è rimasta con me”.

