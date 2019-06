Ossessione omicida/ Video, su Rai 2 il film con Idris Elba (oggi, 7 giugno 2019)

Il film Ossessione omicida va in onda stasera, venerdì 7 giugno 2019, su Rai 2 a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola americana del 2014 prodotta da diverse case cinematografiche a stelle e strisce mentre la distribuzione è stata gestita in Italia dalla Warner Bros. La regia del film è stata affidata a Sam Miller, con soggetto e sceneggiatura ideati e rivisti da Aime Lagos. Il ruolo di direttore della fotografia è stato svolto da Michael Barrett, il montaggio è stato realizzato da Randy Bricker, le musiche della colonna sonora sono state scritte da Paul Haslinger mentre nel cast sono presenti attori piuttosto conosciuti anche dal grande pubblico come nel caso di Idris Elba, Tarajii P. Henson, Leslie Bibb e Kate Del Castillo.

Ossessione omicida, la trama del film

Colin Evans sta scontando una pena di diversi anni per aver causato la morte di diverse persone. Dopo aver perso la causa che gli avrebbe permesso di scontare soltanto una pena di 5 anni, poiché il giudice lo reputa “narcisista psicopatico”, Colin uccide le sue guardie e decide di andare a trovare l’ex fidanzata. Scappato di galera ed evidentemente in stato confusionale, Colin arriva alla casa della fidanzata dove dovrà fare i conti con la realtà. Infatti quella che doveva essere la propria promessa sposa non solo non è afflitta e sconsolata ma addirittura si è lasciata andare tra le braccia di un nuovo uomo con quale ha già avuto diversi rapporti sessuali. Entrando in casa Colin ha una forte discussione con la donna durante la quale perde la testa e la uccide in maniera violenta e brutale. A questo punto volendo completare la propria vendetta decide di recarsi presso la casa dove dovrebbe abitare il fidanzato ma tuttavia vi trova una donna sposata con due figli.

