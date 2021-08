Ostuni, ex assessore distrugge stereo a mazzate/ Video “è notte, io vado a lavorare!”

Episodio alquanto discutibile verificatosi in quel di Ostuni, splendida località in provincia di Brindisi, in Puglia: un ex assessore ha fatto a pezzi una cassa stereo per via del troppo baccano notturno. Come riferito da numerosi quotidiani nazionali, a cominciare dal Corriere della Sera, protagonista di tale gesto folle sarebbe stato l’ex assessore Tanzarella, che stanco dei troppi schiamazzi notturni sarebbe sceso in piazza per distruggere la cassa. L’episodio si sarebbe verificato attorno alle quattro della notte di due giorni fa, proprio sotto la finestra dell’abitazione dell’ex assessore comunale.

A riprendere il tutto, una telecamere di sicurezza presente in zona, e che mostra appunto Tanzarella scendere in strada e distruggere a mazzate l’altoparlante che emetteva musica di fronte a decine di testimoni decisamente esterrefatti. L’ex assessore si è armato di una mazza distruggendo letteralmente la cassa che emetteva il baccano: se da una parte l’ira dello stesso è comprensibile, dall’altro non sono affatto da condividere i modi, visto che la violenza, in ogni caso, è sempre da condannare.

OSTUNI, EX ASSESSORE DISTRUGGE CASSA STEREO: ECCO IL VIDEO DI QUANTO ACCADUTO

Non si sa se Matteo Tanzarella abbia provato a chiamare le forze dell’ordine o meno, fatto sta che il suo gesto ha lasciato molti perplessi, tenendo conto che lo stesso cittadino pugliese è stato assessore alla sicurezza e alla polizia locale. L’episodio si è verificato nel cuore di Ostuni, in piazza Libertà (zona del centro storico), ed è stato anche immortalato da un video girato con un telefonino.

Attorno alla cassa stavano ballando decine di ragazzi che ovviamente non hanno potuto più divertirsi dopo la “distruzione” dell’ex assessore. «Questa non è una discoteca – ha spiegato Tanzarella dopo aver spaccato la cassa – sono le quattro di mattina e io devo andare a lavorare», per poi concludere aggiungendo, prima di allontanarsi: «Chiamate la polizia». Di seguito potete trovare il video di quanto accaduto due notti fa.

