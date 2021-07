Matrimonio Stefano Sensi e Giulia Amodio/ Oggi le nozze ad Ostuni

Matrimonio Stefano Sensi e Giulia Amodio: il sì in Puglia

Dopo Federico Bernardeschi che ha sposato Veronica Ciardi, dopo Marco Verratti che è convolato a nozze con Jessica Aidi, oggi, sabato 17 luglio, è il giorno del matrimonio di Stefano Sensi. Il calciatore dell’Inter, nella splendida cornice di Ostuni, sposerà la sua Giulia Amodio, storica compagna con cui ha festeggiato anche la vittoria dello scudetto. Fidanzati da cinque anni, pur essendo entrambi giovanissmi (26 anni lui, 23 lei ndr) hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore con i fiori d’arancio. In Puglia, dove la sera prima delle nozze hanno già festeggiato con parenti e amici, è tutto pronto per la festa dell’amore che Stefano Sensi e Giulia Amodio hanno voluto regalarsi. La sposa, in particolare, su Instagram, ha pubblicato una serie di storie condividendo con i followers alcuni momenti dei preparativi e delle prime ore trascorse ad Ostuni. Emozionata e innamorata, prima di convolare a nozze, ha anche dedicato un dolce pensiero al suo futuro marito.

La dedica di Giulia Amodio a Stefano Sensi prima del matrimonio

Come fa sapere Il Resto del Carlino, al matrimonio di Stefano Sensi e Giulia Amodio parteciperanno oltre ai genitori di Stefano, Angela e Giuseppe, i fratelli Samuele, Simone e Sebastiano anche diversi amici del calciatore. Prima di diventare ufficialmente la signora Sensi, Giulia, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto mostrando l’anello di fidanzamento e scrivendo poche, ma significative parole per il futuro marito. “Il grande giorno è dietro l’angolo… Domani saremo marito e moglie ancora non posso crederci. Ci vediamo all’altare amore mio“, ha scritto il giorno prima delle nozze. “Non vedo l’ora di vederti arrivare in tutto il tuo splendore amore”, ha risposto Stefano ch sui social, nel pubblicare foto di coppia, definisce Giulia “la mia vita”.

