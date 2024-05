Osvaldo, Omar e Otis, marito e figli Orietta Berti/ La cantante: “sono all’antica nei sentimenti”

Orietta Berti è legatissima al marito Osvaldo Paterlini e ai figli Omar e Otis. Una grande e lunga storia d’amore quella nata tra la cantante italiana e il compagno che hanno festeggiato 56 anni di matrimonio. Una storia d’amore di quelle che lasciano il segno con i due “piccioncini” che ancora oggi si amano come il primo giorno. In diverse occasioni, infatti, la cantante ha parlato del marito Osvaldo con parole di grandissima stima ed affetto. “Osvaldo è stato un marito eccezionale” – ha raccontato Orietta Berti che ricordando il primo incontro ha confessato – “era magro e antipatico quando l’ho conosciuto”.

Un primo incontro che non ha lasciato proprio il segno, anche se poi Osvaldo Paterlini ha saputo recuperare invitandola ad uscire. Da quella sera i due non si sono più lasciati: anzi si sono uniti in matrimonio e dal loro amore sono arrivati anche i due figli Omar e Otis. “E’ il mio grande amore, non vuole mai apparire in televisione” – ha detto la Berti.

Il rapporto di Orietta Berti con il marito Osvaldo Paterlini e i figli Omar e Otis

Orietta Berti e il marito Osvaldo Paterlini fanno coppia fissa da più di 50 anni. La cantante italiana parlando del marito ha raccontato come ad un certo punto lui abbia perfino lasciato il suo lavoro per seguirla ovunque. “Ha lasciato il suo lavoro per seguirmi nel mio che non conosceva per niente” – ha detto la Berti che per tantissimi anni ha condiviso la vita privata e lavorativa con l’uomo della sua vita. Nonostante la fama e il grande successo, Orietta e Osvaldo sono diventati anche genitori di Omar e Otis, i due figli della cantante. Il primogenito Omar è nato otto anni dopo il matrimonio. Il motivo? “E’ arrivato dopo tante cure e consigli” – ha confessato l’artista.

I figli Omar e Otis sono l’orgoglio di mamma Orietta che parlando di loro ha detto: “sono dei bravi ragazzi. Hanno preso l’educazione da mia mamma e da mia suocera. Sono all’antica nei sentimenti e nel rispetto verso le persone”.











