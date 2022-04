Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti e i figli Omar e Otis/ “Abbiamo aspettato tanto…”

Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti

Il marito di Orietta Berti è Osvaldo Paterlini. I due sembra che si siano conosciuti quando erano molto giovani e da quel momento non si sono più lasciati. La loro storia d’amore è diventata davvero un simbolo del mondo dello spettacolo. Il partner l’ha seguita per per tantissimi anni come autista e come manager, poi nell’ultimo periodo purtroppo per motivi di salute non l’ha potuto più seguire. Dal loro amore sono nati, ad ogni modo, due figli, ovvero Omar e Otis. “Abbiamo aspettato otto anni prima di avere Omar, è arrivato dopo tante cure e consigli”. Del primogenito di Orietta Berti si sa molto poco: è nato nel 1975 e insieme al fratello è molto attaccato alle tradizioni familiari. Di lui sappiamo che è molto appassionato di musica, mentre la madre ha sempre parlato di bravi ragazzi e di un’educazione presa da lei e dalla suocera.

Che cosa fanno Omar e Otis Paterlini?

Esattamente come il fratello Otis, il nome di Omar Paterlini inizia con la “O”, lettera importante e tradizionale nella famiglia della cantante Orietta Berti. Lo stesso Otis, a sua figlia, ha dato il nome di Olivia. Omar Paterlini suona la chitarra in una band e pare abbia ereditato dalla madre la passione per la musica. Ha seguito in qualche modo le orme della madre, ma ha preferito rimanere lontano dal mondo dello spettacolo ed è per questo che sul web non ci sono tante foto. Otis pare si sia dedicato agli studi, si è diplomato e poi ha deciso di intraprendere il percorso universitario. Si è laureato in Scienze della comunicazione. Ha dedicato la sua vita allo sport, ed è un giocatore di basket professionista. I figli sono molto legati ai suoi genitori.

