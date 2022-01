Osvaldo Paterlini, marito Orietta Berti/ “Una passione che dura tutta la vita”

Osvaldo Paterlini è il marito di Orietta Berti. Un grande amore di cui la cantante parla spesso durante le interviste in tv e sui giornali. Un uomo sempre presente nella sua vita. La coppia, sposata dal 1967, è inseparabile nonostante le difficoltà della vita. Proprio lo scorso anno Orietta Berti è tornata sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo con il brano “Quando ti sei innamorato”; una potente ballad d’amore in cui ha rivisto la loro bellissima storia d’amore. “Racconta un incontro che diventa passione, una passione che dura tutta la vita come è successo a noi” ha raccontato la cantante prima della partecipazione.

Orietta Berti è innamoratissima del suo Osvaldo anche se, durante un’intervista rilasciata all’amica Mara Venier a Domenica In, si è lasciata andare a delle confessioni inaspettate. “E’ invecchiato male, non si cura, si lascia i capelli bianchi, si rasa sempre la testa a zero…” – dice la cantante che prosegue dicendo – “e poi adesso sono arrabbiata con lui perché avevo sei vasi di gerani altissimi, ogni tanto il vento li buttava per terra e il giardiniere li tirava su”.

Orietta Berti e il matrimonio con Osvaldo Paterlini: “Era un inverno molto freddo”

Orietta Berti e Osvaldo Paterlini sono uniti da sempre. Eppure la coppia ha delle piccole incomprensioni come quando il marito ha sbagliato a tagliare i fiori nel loro giardino. A rivelarlo è stata proprio la cantante a Domenica In: “sai cosa ha fatto Osvaldo? Me li ha tagliati bassi, erano altri tre metri, li ha tagliati a un’altezza che ormai non crescono più. Lo ha fatto perché così quando tira vento, non cadono però così non crescono nemmeno più, non metteranno nemmeno una foglia. Ha la mania di fare il giardiniere, ma taglia i fiori come la sua testa: a zero. Dice che è figlio di contadini e lo sa fare, ma non è vero!”.

L’amore tra Osvaldo e Orietta ha superato di tutto: dolori e malattie. Proprio lo scorso anno la coppia si è ammalata di Covid, ma sono riusciti a sconfiggere questo terribile virus. Innamorati da sempre, Orietta e Osvaldo si sono sposati nel 1967 e la cantante ricorda ancora quel giorno: “era un inverno molto freddo e aveva nevicato parecchio. Arrivavo da Parma, dove ero stata nella sartoria di mia cugina che aveva confezionato il mio abito da sposa. Trovammo molta neve sui tornanti che portavano a Castelnovo Monti. Le strade non erano ancora state pulite e arrivai tardi alla cerimonia, ti ricordi, Don Gino?”.



