Osvaldo, Otis, Omar: marito, figli Orietta Berti/ La tradizione a cui sono più legati

Orietta Berti, l’amore per il marito Osvaldo e i per i figli Omar e Otis

Osvaldo, Otis e Omar sono i tre grandi amori di Orietta Berti, ovvero sia il marito e i due figli. La cantante è estremamente legata alla sua famiglia, ne parla con grande trasporto durante le sue ospitate in tv e in diverse interviste ha rivelato aneddoti davvero interessanti e curiosi. Per quanto riguarda il marito, sappiamo che si sono conosciuti quando entrambi erano giovanissimi. Orietta Berti ricorda molto chiaramente i primi approcci e quel “rifiuto” di Osvaldo a bere un caffè “perché non gli piaceva”.

Quell’episodio, in ogni caso, finì molto bene perché la cantante gli propose il caffè con il cioccolato e lui addirittura si presentò davanti alla sua porta con un pezzo di formaggio. Osvaldo e sua moglie Orietta Berti stanno insieme da tanto tempo e lui, per un periodo, è stato anche suo manager.

Omar e Otis, figli di Orietta Berti: la passione per la musica nel dna

Dalla storia d’amore tra la cantante e la sua dolce metà, sono nati i figli Omar e Otis. Non casuale il fatto che i nomi dei figli inizino con la lettera O: si tratta di una tradizione a cui la Berti e il marito sono davvero molto legati. In una intervista la mitica Orietta ha svelato di tenere moltissimo a questa tradizione. Ad unirla profondamente ai figli, però, c’è anche e soprattutto la passione per la musica. Omar è infatti un grandissimo appassionato e segue con grande attenzione svariati generi. Otis, invece, è diventato il manager della mamma ed essendo più tecnologico la aiuta anche ad entrare in confidenza coi nuovi strumenti.

