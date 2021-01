Osvaldo Paterlini, marito Orietta Berti/ “E’ stato con me 50 anni ma adesso…”

Orietta Berti non è niente senza il suo amato marito Osvaldo Paterlini, l’uomo con cui ha passato la sua vita e di cui, ancora oggi, parla usando parole di amore e stima proprio come ha fatto qualche giorno fa ospite di Rai1 e di Serena Bortone. Proprio in quell’occasione ha dichiarato ancora tutto il suo interesse per il marito: “Osvaldo è stato con me per quasi 55 anni, poi è subentrato mio figlio e ora sto con Otis perché lui non ce la fa più a starmi dietro nei miei viaggi. Osvaldo mi ha capito, mi ha aiutato molto a fare delle scelte giuste. Lui è la mia colonna”. Con queste parole ha confermato l’amore che prova per lui ma anche tutto quello che il marito ha fatto in questi anni fino a che i problemi di salute non lo hanno un po’ fermato tanto da dover rinunciare alla sua compagnia nelle trasferte di lavoro.

Osvaldo Paterlini, marito Orietta Berti, chi è e che lavoro ha fatto?

Il loro è un amore storico ma in pochi sanno chi e cosa fa Osvaldo Paterlini. L’uomo è stato un pilota di Rally, un lavoro che ha smesso di fare proprio per il bene della moglie e della sua famiglia, sicuro di dover seguire loro e, in particolare, la moglie alla quale ha fatto anche da autista, da produttore e da manager, dedicandole ben 50 anni. Ancora oggi continua a seguirla come può ma per via del suo problema agli occhi, per il quale ha già subito nove interventi, prova fastidio sotto i riflettori presenti negli studi tv. La coppia ha due figli: Omar e Otis, e da poco sono diventati nonni della piccola Olivia. Questa sera nonna Orietta Berti sarà presente ad Affari Tuoi Speciale Sposi e chi meglio di lei potrà consigliare i due promessi in gioco i trucchi di un matrimonio duraturo?

