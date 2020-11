Osvaldo Paterlini, marito Orietta Berti/ “Ha perso il 50% della vista, non può più..”

Un amore storico e un marito di cui sicuramente abbiamo sentito spesso, questo è Osvaldo Paterlini. Per tutti coloro che hanno avuto modo di seguire Orietta Berti in questi anni, lui è il marito devoto e sempre pronto a sostenerla della cantante che, ad ogni sua uscita pubblica, non ha mai dovuto rinunciare alla sua presenza, almeno fino a qualche tempo fa. Ospite in tv a Domenica In, Orietta Berti ha raccontato che l’amato marito adesso non sta più tanto bene e che “ha perso il 50% della vista” anche se è ugualmente autosufficiente. Proprio per via di questo problemi, unito ad altri (come il fastidio per la troppa luce e i rumori eccessivi), Osvaldo Paterlini non può più seguire Orietta Berti nei suoi viaggi in lungo e in larga nello Stivale e non solo. Il momento è un po’ duro visto che i due sono coppia ormai da praticamente quasi 60 anni la loro: infatti prima del matrimonio, andarono a convivere nei panni anni Sessanta, creando non poco scalpore all’epoca.

Osvaldo Paterlini, marito Orietta Berti, come sta? “Ha perso il 50% della vista, non può più..”

Ma chi era Osvaldo Paterlini prima di incontra e sposare Orietta Berti? L’uomo è stato un pilota di Rally, un lavoro che ha smesso di fare proprio per il bene della moglie e della sua famiglia optando per la sua carriera da manager, produttore e anche autista della cantante, dedicandole la sua intera vita. La coppia ha due figli: Omar e Otis, e da poco sono diventati nonni della piccola Olivia, e la stessa Orietta Berti, parlando di lui, ha spiegato: “Un uomo magnifico, non avrei potuto desiderare di meglio”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA