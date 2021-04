Osvaldo Paterlini, marito Orietta Berti/ “Doppiato da Al Bano nel giorno delle nozze”

Orietta Berti e Osvaldo Paterlini sono sposati dal 14 marzo 1967: hanno, infatti, appena festeggiato 54 anni di matrimonio. A marzo la Orietti è tornata al Festival di Sanremo proprio con una canzone dedicata al marito, “Quando ti sei innamorato”: “Racconta un incontro che diventa passione, una passione che dura tutta la vita come è successo a noi”, ha rivelato la cantante alla vigilia della kermesse. Qualche settimana fa Orietta ha parlato della sua lunga storia d’amore anche nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin, raccontato del primo incontro con Osvaldo: “Prima abbiamo avuto dei filarini… Io l’ho notato durante una fiera, mi ha colpito la sua serietà in mezzo agli altri ragazzi. Poi mi è piaciuto sempre di più… Aveva un carattere forte, di protezione nei miei confronti”. Alla nonna di Orietta, invece, Osvaldo non piaceva: “Mi diceva di dargli troppa corda, perché era troppo magro”.

Osvaldo Paterlini, marito Orietta Berti/ "54 anni insieme e tutto grazie ad un caffè"

Osvaldo Paterlini e Orietta Berti: 54 anni di matrimonio

Il primo incontro con Osvaldo Paterlini risale al 28 ottobre 1964, come ha scritto Orietta Berti nella sua biografia “Tra bandiere rosse e acquasantiere”. È stata la cantante a fare il primo passo: “Lo invitai a casa mia per prendere un caffè, ma lui mi rispose “non mi piace il caffè, non lo bevo”… ”, ha raccontato a Vanity Fair, aggiungendo che lui si presentò a casa sua con un pezzo di grana. Il giorno del matrimonio Osvaldo era così emozionato da non pronunciato il fatidico “sì”: “Osvaldo non ha detto “sì”, l’ha fatto solo con la testa, ma il prete l’ha preso per buono”, ha raccontato in una puntata di Che tempo che fa, condotto dal suo amico Fabio Fazio. Per trasmettere la cerimonia in tv, Osvaldo è stata doppiato da Al Bano. Orietta e Osvaldo hanno avuto due figli: Omar (1975) e Otis (1980).

