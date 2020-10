Osvaldo Paterlini, marito Orietta Berti/ Malattia occhi “operato più volte”, per lei…

Osvaldo Paterlini rappresenta un punto fisso nella vita di Orietta Berti. Lui e la cantante convolarono a nozze nel 1967 e da allora è sempre rimasto al suo fianco anche nei momenti più difficili. Prima delle nozze la coppia decise di convivere, decisione che tuttavia destò un vero e proprio scandalo. Da oltre 50 anni, dunque, Osvaldo è il compagno di vita di Orietta e non vi è intervista in cui la celebre cantante non ne parli. Paterlini è uno dei rari esempi di uomo che ha preferito restare non un passo avanti né indietro alla sua compagna, ma esattamente al suo fianco. Nella loro storia matrimoniale non si segnalano crisi e, stando a quanto riportato su vari siti di gossip, Osvaldo avrebbe rinunciato ad una carriera da possibile pilota di rally per amore della moglie. Pur di non far preoccupare la sua dolce metà, avrebbe deciso di mettere da parte questa pericolosa passione. Al tempo stesso però, anche Orietta è sempre rimasta al fianco dell’amato marito, come confermato di recente dalla stessa cantante che, a Storie Italiane, aveva rivelato: “Mio marito Osvaldo non mi segue più nei miei viaggi di lavoro. Ha un problema agli occhi per il quale è stato operato diverse volte. Gli danno fastidio i rumori eccessivi e la troppa luce, non può fare viaggi faticosi”.

OSVALDO PATERLINI, MARITO ORIETTA BERTI: SEMPRE AL FIANCO DELLA CANTANTE

Sono parole di grande commozione, quelle che recentemente Orietta Berti ha destinato all’amato marito Osvaldo Paterlini. Di lui, infatti, parlando con Eleonora Daniele ma Berti ha svelato: “Osvaldo mi ha sempre rispettata. È stato da subito un marito grande e un padre esemplare. Non l’ho mai sentito con la voce alterata. Non avrei potuto trovare un uomo migliore”. Il loro è sempre stato un grande amore e soprattutto, per Orietta, Osvaldo è stato ancor prima di un marito un grande consigliere: “Lui mi sa consigliare anche nel lavoro e non mi lascia mai sola, neppure nei momenti più difficili”, aveva concluso amorevolmente la cantante parlando di lui. Da tempo Osvaldo è diventato manager, produttore e anche autista della cantante sebbene quest’ultima attività ultimamente sia venuta meno proprio per la malattia agli occhi. Il segreto che ha portato la coppia, dopo tanti anni, a restare ancora insieme risiede proprio nella loro diversità: se la cantante si è sempre mostrata molto distratta e con la testa tra le nuvole ma anche ottimista, Osvaldo, di contro, è una persona molto concreta ma più pessimista. Orietta e Osvaldo da poco sono diventati nonni della piccola Olivia mentre sono genitori di Omar e Otis. Una tradizione, quella della “O”, che continua tra le varie generazioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA