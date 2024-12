Alla fine ce l’ha fatta Ottavia Piana: la speleologa è stata estratta dalla grotta dove era intrappolata da giorni, trasferita poi in ospedale. Erano le 2:59 della notte scorsa, fra martedì 17 e mercoledì 18 dicembre 2024, quando la 32enne è stata definitivamente estratta dall’Abisso Bueno Fonteno, in provincia di Bergamo, dopo che la stessa era rimasta intrappolata da sabato scorso a seguito di una caduta.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, speleologa Ottavia Piana estratta dalla grotta

Nella mattinata di ieri, durante una chiacchierata con Storie Italiane, il soccorritore Luca Longo aveva ipotizzato un’uscita definitiva nel giro massimo di 50 ore, quindi era plausibile pensare ad un salvataggio nella mattinata di giovedì, ma evidentemente i soccorsi si sono fatti più celeri, forse trovando condizioni migliori, ma anche per via delle esigenze mediche. Non va infatti dimenticato che la speleologa Ottavia Piana era stata vittima di una rovinosa caduta che le aveva procurato diverse fratture, fra cui una alla faccia, una al ginocchio, nonché a vertebre e a costole.

Auguri Buon Natale 2024 e Felice anno nuovo/ Immagini "tech" e frasi per sorprendere amici e parenti

SPELELOGA OTTAVIA PIANA LIBERATA: QUASI 4 GIORNI AL FREDDO E AL GELO

Nessuno sa dire con certezza quali siano le sue condizioni fisiche, ma certo è che resistere al freddo e al gelo, in una posizione scomoda, con diverse fratture, per quasi 96 ore, è stata una impresa davvero eroica. Le attività di soccorso, come ricorda RaiNews, erano scattate alla mezzanotte fra il 14 e il 15 dicembre scorso, e alla fine hanno visto il dispiegamento di ben 159 tecnici provenienti da 13 regioni d’Italia, un piano di aiuti massiccio, la maggior parte dei quali volontari, che hanno deciso di rispondere presente alla richiesta di soccorso della giovane speleologa Ottavia Piana.

Liliana Resinovich, a casa di Sterpin una botola 'segreta'/ Il marito Sebastiano: "Sono sconvolto"

Le varie squadre si sono mosse all’unisono, e grazie all’aiuto del lavoro di disostruzione effettuato dalle squadre specializzate, alla fine la 32enne è stata estratta viva dalla grotta dove si era inabissata. Nel contempo, sei medici e otto infermieri la monitoravano costantemente, assicurandosi che i suoi parametri vitali restassero nella norma o comunque non registrassero dei segnali negativi. Quando la speleologa è stata estratta dalla grotta, è stata in seguito trasferita sull’elicottero della croce rossa che la stava già aspettando, e quindi partito d’urgenza alla volta dell’ospedale di Bergamo, dove la stessa è stata subito presa in carico dai medici del rinomato centro medico lombardo.

SPELELOGA OTTAVIA PIANA LIBERATA: GLI ULTIMI METRI DOLORANTI

Stando a quanto fatto sapere dai soccorritori, Ottavia Piana iniziava ad essere decisamente provata subito dopo il salvataggio, proprio per via delle pesanti ferite riportate. E una volta spostata dalla barella è stata messa subito su un’altra, e quindi agganciata ad un verricello e poi caricata immediatamente sull’elicottero, evitando di perdere altro tempo prezioso.

Chi ha assistito al recupero racconta di come la speleologa sia sempre stata lucida, anche nelle ultime fasi, anche se la stessa non ha detto nulla, restando comunque cosciente ma molto dolorante. Un ultimo tratto pesante per la 32enne, che evidentemente ad ogni movimenti soffriva i “colpi” ricevuti, ma fortunatamente ora è nelle mani di medici esperti ma soprattutto al caldo e all’asciutto.