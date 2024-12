Il caso della speleologa bloccata in una grotta della provincia di Bergamo a Storie Italiane. Uno dei soccorritori, Luca Longo, è stato intervistato dal programma di Rai Uno per aggiornare la situazione. Ricordiamo che la speleologa, Ottava Piana, è molto esperta ma è stata vittima di una caduta che le hanno causato una serie di fratture, ed al momento si trova sotto terra, a temperature molto rigide, al buio e con una fortissima umidità. Dovrebbero servire ancora fra le 30 e le 50 ore per far riemergere la ragazza: i soccorritori hanno fatto saltare la parte più ostica, ma il trasporto della barella dove si trova al momento la speleologa sarà lunghissimo.

“L’infortunata si è fatta male a circa 6 ore di percorrenza dall’ingresso – le parole del soccorritore a Storie Italiane – in un tratto molto complesso. Questa grotta ha le pareti non stabilissime, ogni tanto si stacca una pietra, quindi bisogna procedere con molta cautela. Non è molto profonda, si sviluppa in orizzontale, il picco massimo è di 50 metri, ma è molto “attiva”.

SPELOELOGA OTTAVA PIANA: “E’ COSCIENTE E DI BUON UMORE”

E ancora: “Ovviamente il percorso di una barella con un ferito è completamente diverso. Abbiamo delle strumentazioni su corda che ci permettono di estrarre l’infortunato ma in altri punti un po’ stretti dobbiamo giocare un po’ di incastro e in questo ci vengono in aiuto gli speleologi della disostruzione che mettono in sicurezza determinate zone”.

E ancora. “Lei è cosciente, è di buon umore, è in contatto con noi, è una speleologa esperta, conosce bene questa zona, già un anno e mezzo fa ha avuto un incidente simile. Tante polemiche ma gli speleologi fanno lavoro di esplorazione, sul nostro pianeta non ci sono più zone sconosciute e le uniche parti inesplorate sono le nostre montagne. Mappando in modo professionale le grotte si riesce a capire il percorso delle falde acquifere, questo è lo scopo principale degli speleologhi”. Al momento ci sono più di 100 volontari da tutta Italia che stanno aiutando la speleologa, rischiando a loro volta la vita.

