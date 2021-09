Ottuso, cosa significa aggettivo/ E perché Katia Ricciarelli s’è infuriata al GF Vip

Ottuso, cosa vuol dire? Il significato dell’aggettivo usato al GF Vip

Polemiche e tensioni all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2021 per l’aggettivo “ottuso” attribuito da alcuni concorrenti, a partire da Alex Belli, a Katia Ricciarelli. Ma la confusione è stata dettata anche dal fatto che ognuno ha dato una sua interpretazione della parola, che però ha un significato preciso. La definizione di Treccani (la più famosa enciclopedia in lingua italiana) in tal senso è molto chiara: in senso figurato si contrappone ad acuto, quindi con riferimento alla capacità intellettiva, ottusa è una persona che manca di penetrazione, tardo a capire, di scarsa sensibilità, una persona che rivela una certa lentezza mentale.

KATIA RICCIARELLI FURIOSA AL GF VIP "IO OTTUSA? FALSO"

Da qui risulta quindi comprensibile l’arrabbiatura di Katia Ricciarelli, che si è sentita offesa da questo giudizio, a cui evidentemente lei ha dato il giusto peso, per via del significato della parola ottuso, ma che altri concorrenti del reality hanno invece usato con troppa leggerezza, senza essere consapevoli del suo significato.

