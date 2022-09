OUTBACK/ L’esordio folgorante di Mike Green

Un esordio folgorante, che lascia il segno e che ci regala un autore piuttosto interessante. Parliamo di Outback, opera prima di Mike Green con protagonisti Lauren Lofberg, Taylor Wiese, Brendan Donaghue. Il nuovo horror targato Midnight Factory è disponibile in DVD e Blu-ray.

SINOSSI – Wade e Lisa vanno in vacanza Australia con la speranza di dare nuova linfa alla loro relazione ormai in crisi. Durante una gita, il loro gps smette di funzionare e i due abbandonano la macchina decidendo di proseguire a piedi per trovare un nuovo percorso. Al calar della notte, sono però costretti a passare la notte nella boscaglia senza cibo, acqua o armi, circondati da serpenti, scorpioni e cani selvatici. Ogni loro decisione potrebbe marcare la differenza tra il rimanere in vita e la morte certa…

OFFICIAL SECRETS - SEGRETO DI STATO/ Keira Knightley protagonista del film su Rai 3

Niente acqua, niente cibo, niente armi, soprattutto nessuna via di fuga. Ispirato a fatti realmente accaduti, Outback è un film ben scritto (co-sceneggiato dal regista e da Brien Kelly) e assolutamente ben girato. Green usa bene gli spazi e gli ambienti per creare isolamento, paura e tensione, con uno straordinario lavoro su luci e suoni.

Official Secrets, storia vera Katharine Gun/ Whistleblower svelò bugie su guerra Iraq

Outback è una vera e propria odissea nel deserto, una drammatica lotta per la sopravvivenza che si trasforma in una lotta all’ultimo sangue tra uomo e natura. Una sorta di trappola mortale che ammalia lo spettatore, complici le ottime interpretazioni dei protagonisti.

EXTRA E BONUS FEATURES

Trailer

Booklet di 12 pagine con approfondimenti sul film

Outback è disponibile in DVD e Blu-ray con Midnight Factory

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Can Yaman e Francesca Chillemi, é amore sul set? /"C'é attrazione evidente..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA