OVOSODO/ La rinascita della commedia all’italiana

Quarto film da regista di Paolo Virzì, anche autore di soggetto e sceneggiatura insieme a Francesco Bruni e Furio Scarpelli, Ovosodo ha segnato un po’ la rinascita della commedia all’italiana. Il regista toscano ha tracciato un solco con un’opera personale, difficile da incasellare, pregiata. Adesso il lungometraggio è disponibile in una nuova edizione da master HD – In Dvd con Mustang/RTI.

SINOSSI – Piero, classe 1974, vive in un quartiere popolare di Livorno chiamato “Ovosodo”, soprannome che viene affibbiato anche a lui durante l’adolescenza perchè è un duro dal cuore tenero. Il padre di Piero è in carcere e, dopo aver perso la madre, il ragazzino cresce con la matrigna e un fratello ritardato. Tra il chiasso del condominio, i panni stesi, le gare di rutti con i coetanei, approda finalmente al Liceo, dove un`insegnante di lettere progressista lo guida all`amore per i libri e fa amicizia con Tommaso, un ragazzo ricco ed esibizionista che ha una cugina molto interessante…

Presentato al Festival di Venezia, dove ha vinto il Leone d’argento – Gran premio della giuria, Ovosodo tocca il cuore. Un’opera intelligente, allegra, che regala una risata trionfale. Tantissimi personaggi, tanti protagonisti, senza però perdere il fuoco. Una alchimia eccezionale, merito di una sceneggiatura di ferro. Anche perché all’epoca, la gran parte degli attori era al suo esordio. Tra gli altri Edoardo Gabbriellini, Marco Cocci, Nicoletta Braschi, Claudia Pandolfi e Regina Orioli.

Ovosodo è disponibile in una nuova edizione da master HD – In Dvd con Mustang/RTI

